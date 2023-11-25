ينطلق 30 نوفمبر بالإمارات.. تاريخ نشأة مؤتمرات المناخ

مؤتمر المناخ cop28 .. أيام قليلة وتنطلق فعاليات مؤتمر المناخ بالإمارات العربية الشقيقة وذلك بعدما تتسلم رئاسته من مصر، إذ يأتي انعقاد المؤتمر في ظل أوضاع دولية راهنة.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي تاريخ نشأة مؤتمرات المناخ:

مؤتمر الأطراف للمناخ هو هيئة اتخاذ القرار الرئيسية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث يجمع الأطراف الـ 198 التي وقعت على الإتفاقية (197 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي) والمفاوضين التابعين لهم.

عٌقد أول مؤتمر للمناخ عام 1995 م في برلين بألمانيا.

COP هو اختصار لـ Conference of the Parties وتُعني مؤتمر الأطراف.

يقع المقر الرئيسي للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بون.

يهدف المؤتمر إلى كيفية معالجة تغير المناخ، وخفض الانبعاثات، والحد من الاحتباس الحراري.

تعد المهام الأساسية لمؤتمرات الأطراف فحص التقارير الوطنية والبيانات الخاصة بالانبعاثات المقدمة من الدول المشاركة، والتي توفر معلومات أساسية عن إجراءات كل دولة، والتقدم الذي أحرزته نحو تحقيق الأهداف الشاملة للاتفاقية.

يجتمع مؤتمر الأطراف كل عام ما لم تقرر الأطراف غير ذلك، وتتناوب مناطق الأمم المتحدة الخمس المعترف بها ( أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأوروبا الوسطى والشرقية، وأوروبا الغربية ) على تولي رئاسة المؤتمر.

يضمن هذا التناوب إتاحة الفرصة لمختلف أنحاء العالم لاستضافة المؤتمر، وإثبات الالتزام بمعالجة تحديات المناخ.

وقد تبنت 197 دولة اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف عام 2015 م والذي دخل حيز التنفيذ بعد أقل من عام، ويهدف إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.