أسعار الخضار والفاكهة صباح اليوم السبت في الأسواق المحلية

واصلت أسعار الخضروات تباينها خلال التعاملات الصباحية للبيع والشراء اليوم السبت في الأسواق المصرية والمحلية، وتراوح سعر البصل مابين 15 إلى 20 جنيهًا، وتراوح سعر الجزر بدون عروش مابين 6 إلى 10 جنيهات.

في هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الخضروات اليوم السبت في الأسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية بشكل يومي، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للفواكة ولكل السلع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

الخضار والفاكهة

- يتراوح سعر الطماطم من 4 إلى 6.5 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 10 إلى 14.5 جنيها

- يتراوح سعر البصل من 15 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 5 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 5 إلى 8 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 2.5 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 1.5 إلى 3 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 2.5 إلى 4.5 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 4 إلى 9 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 4 إلى 9 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 7 إلى 20 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر-احمر-برتقالى» من 20 إلى 28 جنيها

- يتراوح سعر الملوخية من 5 إلى 6.5 جنيهات

- يتراوح سعر الخيار صوب من 9 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر الخيار بلدي 6 من إلى 9 جنيهات

- يتراوح سعر البامية من 32 إلى 38 جنيها

- يتراوح سعر القلقاس من 9 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطا من 3 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الثوم من 25 إلى 35 جنيها

- يتراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيهات

- يتراوح سعر البنجر من 3 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر القثاء من 3.5 إلى 5.5 جنيهات

- يتراوح سعر الخس كابوتشى من 3 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر الكرنب «الواحدة 3 كيلو» من 2.5 إلى 3.5 جنيهات

- يبلغ سعر الكرنب سلاطه «الواحدة 2 كيلو» 10 جنيهات

- يبلغ سعر الكرنب احمر «الواحدة كيلو» 12 جنيهات

- يتراوح سعر القرنبيط «الواحدة 2 كيلو» من 3 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر البروكلي من 8 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفجل الأحمر«الربطة كيلو» 3 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر الشبت «100 رابطة كيلو» من 50 إلى 70 جنيها

- يتراوح سعر البقدونس «100 رابطة كيلو» من 50 إلى 70 جنيها

- يتراوح سعر الجرجير «100رابطة كيلو» من 50 إلى 70 جنيها

- يتراوح سعر الكسبرة « 100 رابطة كيلو» من 50 إلى 70 جنيها

- يتراوح سعر النعناع «100 رابطة كيلو» 7.5 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم

برتقال بلدى من سعر: 3.5 الى سعر: 5 برتقال سكرى من سعر: 4 الى سعر: 7 برتقال ابو سرة من سعر: 5.5 الى سعر: 6.5 نارنج من سعر: 2 الى سعر: 4 يوسفى من سعر: 5.5 الى سعر: 7.5 جريب فروت من سعر: 4 الى سعر: 6 ليمون حلو من سعر: 7 الى سعر: 10 ليمون بلدى من سعر: 4.5 الى سعر: 8 ليمون اضاليا من سعر: 2.5 الى سعر: 4 عنب رومى احمر من سعر: 10 الى سعر: 13 عنب مستورد اصفر من سعر: 35 الى سعر: 0

عنب مستورد اسود من سعر: 35 الى سعر: 0 تفاح امريكى ايطالى (كرتونة 20 كيلومن سعر: 25 الى سعر: 35 تفاح جولدن من سعر: 20 الى سعر: 30

تفاح سورى لبنانى من سعر: 18 الى سعر: 28 بلح سمانى من سعر: 13 الى سعر: 16 بلح زغلول من سعر: 18 الى سعر: 22 بلح ام الفراخ من سعر: 7

بلح رملى من سعر: 8 الى سعر: 12 بلح سيوى من سعر: 30 الى سعر: 40 بلح بنت عيشه من سعر: 8 الى سعر: 12 تين برشومى

من سعر: 8 الى سعر: 14 جوافة من سعر: 5 الى سعر: 10 رمان من سعر: 10 الى سعر: 22 فراوله من سعر: 14 الى سعر: 20 كانتلوب

- يتراوح سعر البرتقال البلدي من 3.5 إلى 5 جنيها

- يتراوح سعر البرتقال السكري من 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 5.5 إلى 6.5 جنيها

- يتراوح سعر اليوسفي من 5.5 إلى 7.5 جنيهات.

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 6 جنيها

- يتراوح سعر الليمون الحلو من 7 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 4.5 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2.5 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر العنب الكرمسون من 15 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر العنب الرومي الأحمر من 10 إلى 13 جنيها

- يبلغ سعر العنب المستورد الأصفر من 35 جنيها

- يتراوح سعر التفاح امريكى ايطالى «كرتونة 20 كيلو» من 20 إلى 30 جنيها

-يتراوح سعر البلح السماني من 5 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر البلح الزغلول من 13 إلى 16 جنيها

- يتراوح سعر البلح الرملي من 8 إلى 12 جنيهات

- يتراوح سعر البلح السلمي من 10 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر البلح السيوي من 30 إلى 40 جنيها

- يتراوح سعر التين البرشومي من 8 إلى 14 جنيها

- يتراوح سعر الجوافة من 5 إلى 10 جنيها

- يتراوح سعر الرمان من 10 إلى 22 جنيها