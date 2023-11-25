طارق الدسوقي يكشف أسباب غيابه عن الفن لمدة 11 عامًا في برنامج واحد من الناس.. غداً

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان طارق الدسوقي، في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الاحد من برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة.

من المقرر أن يكشف الفنان طارق الدسوقي، عن أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن مسيرته وأسباب غيابه وابتعاده لمدة ١١ عام ، وعلاقته بالدراما والسينما ورفضه المشاركة في افلام المقاولات والتي تصنع نجومية زائفة ، وعلاقته بالعبقري احمد زكي، ويتحدث عن حياته الشخصية يتحدث وزواجه مرتين.

كما تحل بالحلقة ابنتيه ويتحدثا عن الاب طارق الدسوقي وكيف يتعامل معاهما.

موعد برنامج واحد من الناس

يشار إلى أن يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء علي شاشة الحياة.