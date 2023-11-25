1800 مريض يستفيدون من خدمات قافلة العاشر من رمضان الطبية

نظمت جمعية القوافل للمساعدات الانسانية بالعاشر من رمضان، القافلة الطبية رقم 30 بمدينة العاشر من رمضان، بمقر مركز فرسان الخير بالمجاورة ٧٠ بمدينة العاشر من رمضان.

وضمت القافلة تخصصات طبية عديدة من بينها: "العظام، والباطنة، والأطفال، والمخ والأعصاب، والنساء، والجلدية، والأنف وأذن والحنجرة، والأسنان، وتم الكشف على أكثر من 1800 مريض من أهالي العاشر.

وخلال أعمال القافلة، تم توفير الأدوية بالمجان، وعمل خصومات كبيرة على التحاليل والأشعة، وكذلك النظارات، وذلك للتخفيف على أهالي مدينة العاشر من رمضان.

وشارك في تنظيم القافلة، شباب من أبناء المدينة، وأطباء متطوعين وبالجهود الذاتية، وتُنظم القافلة كل شهر في منطقة سكنية مختلفة في مدينة العاشر، بهدف توفير خدمات طبية متميزة مجانية لسكان المدينة.

ويشار إلى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد كرم في مطلع العام الحالي؛ شعبان حسني عبد المقصود، أحد مؤسسي القافلة الطبية المجانية في مدينة العاشر من رمضان، والتي أطلق عليها فيما بعد “جمعية القوافل للمساعدات الانسانية بالعاشر من رمضان” وذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.