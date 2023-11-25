هدوء وانتظام حركة السير فى ميادين وطرقات الشرقية

حالة من الهدوء تشهدها عدد من مدن ومراكز محافظة الشرقية، وخاصة مدينة الزقازيق، إذ يسود الطرق والمحاور والشوارع الرئيسية، اليوم السبت، سيولة مرورية، وانتظام فى حركة سير السيارات.

يأتي ذلك وسط انتشار لرجال المرور واللجان المرورية التي تقوم بالفحص والتأكد من التراخيص الخاصة بالسائقين، للكشف عن المخالفات المرورية.

وتشهد شوارع وميادين مدن ومراكز الشرقية الرئيسية سيولة في حركة السير وعدم وجود اي معوقات تعوق حركة المرور، وخاصة في العطلات الرسمية الأسبوعية الجمعة والسبت، وذلك كون المدن ومدينة الزقازيق هى المدينة الأكثر استقبالاً للمواطنين من مراكز وقرى المحافظة، كونها تضم أغلب الدواوين والمؤسسات الحكومية إلى جانب التعليمية منها التي تستقبل يوميًا آلاف الطلاب .

هذا وتشهد عدد من المناطق بالطرق والتقاطعات في الشرقية انتشارًا لرجال المرور وفي المحاور والإشارات على مدار اليوم، وذلك للقضاء على أى اختناقات مرورية قد تحدث، ولتيسير حركة السير أمام المواطنين.