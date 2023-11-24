المفتاح المصطنع ..اعترافات المتهمين بسرقة شقة في حدائق القبة

أقرا حارس عقار وعاطل بقيامهما بسرقة شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة بأسلوب المفتاح المصطنع، واستيلائهم على أموال من داخل الشقة، وقررت النيابة العامة حبسهما وطالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

تفاصيل الواقعة كانت بورد بلاغ من أحد الأشخاص لقسم شرطة حدائق القبة ،مفاده سرقة مبالغ مالية من داخل شقته بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وتبين انه حارس عقار وعاطل وراء ارتكاب واقعة السرقة

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبطهما بحوزتهما بعض العملات "الأجنبية- المحلية"، 31 طابع تأشيرة، 2 ساعة يد، هاتف محمول من داخل إحدى الشقق السكنية.

وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" .



وفي سياق آخر كشف مصدر أمني تفاصيل الحادث الذي شهد طريق السويس اتجاه القاهرة أمام مدخل مدينة الشروق، حيث اصطدمت سيارة ميني باص بأخرى ملاكي، ونتج عنه إصابة 25 شخصا، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم نقل المصابين إلي المستشفي واتخاذ الإجراءات اللازمة،ورفع حطام الحادث بالكامل

كانت غرفة النجدة ،تلقت بلاغ بوقوع بوقوع حادث تصادم بطريق السويس الصحراوى أمام مدخل الشروق 3 ، وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف وتبين بالفحص تصادم بين سيارة ملاكى واخرى أتوبيس نقل عام مما اسفر عن اصابة 22 شخصا وقامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج .

وقال المصدر إن التحريات الأولية توصلت إلى انه بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدان السيطرة على السيارة، فاصطدما ببعضهما مما تسبب في وقوع الحادث .