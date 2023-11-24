ظافر العابدين يعيش 3 قصص حب السر إحسان عبد القدوس

انتهي النجم ظافر العابدين من 70% من مشاهده في فيلمه الجديد،الذي يحمل عنوان أنف وثلاث عيون،ومن المقرر أن يتم عرضه خلال موسم رأس السنة الميلادية الجديدة 2024.

العمل من بطولة كل من ظافر العابدين عابدين،صبا مبارك،سلمي أبو ضيف،أمينة خليل،وإخراج أمير رمسيس.

وقدمت رواية أنف وثلاث عيون من قبل في السينما المصرية عام1972، قصة العمل كانت رواية الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس،وكان بطولة كل من جان السينما المصرية محمود ياسين،ماجدة،نجلاء فتحي،ميرفت أمين،وكوكبة كبيرة من النجوم ،وكان من إخراج حسين كمال.

ويواصل النجم ظافر في الفترة الحالية تصوير الجزء الثاني من مسلسه البخث عن علا، وتشاركه البطولة النسائية النجمة هند صبري،والنجمة الكبيرة سوسن بدر،محمود الليثي،ندي موسي،ياسمينا العبد،العمل من تأليف مها الوزيري ،وإخراج هادي الباجوري.

ويذكر أن آخر أعماله السينمائية فيلم العنكبوت بطولة النجم أحمد السقا،وكوكبة كبيرة من النجوم،العمل كان من تأليف حمد وإخراج أحمد نادر جلال.

أما صبا مبارك فقد تشارك في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل يحمل عنوان" 220يوم"،العمل من بطولة كريم فهمى،العمل من تأليف هشام عبية،واخراج كريم العدل،ومن المفترض أن يبدأ التصوير خلال الأيام القادمة.

كما تنتظر النجمة صبا مبارك عرض مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان سطور،العمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج ،ويشارك عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد فهمي،محمد علاء،ناردين فرج ،علي الطيب.

كما تشاركت صبا في الماراثون الرمضاني الماضي2023،بمسلسل ليلة السقوط،من بطولة طارق لطفي،العمل كان من تأليف مجدي صابر وإخراج ناجي طعمي.

امامن جانب النجمة أمينة خليل فقد شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي2023،من خلال مسلسل الهرشة السابعة،العمل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي،العمل دارت أحداثه ،في إطار اجتماعي ،وشارك في البطولة كل من أسماء جلال،محمد شاهين،عايدة رياض،محمد محمود.