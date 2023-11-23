بسبب غزة.. طارق الشناوي يهاجم هند صبري بعد استقالتها من برنامج الغذاء

اعتذرت الفنانة هند صبري عن منصبها " سفيرة للنوايا الحسنة " ببرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، بعد مشاركة وجهود دام أكثر من 13 عاما، مما أبدى الناقد طارق الشناوي اعتراضه على هذا القرار الذي يراه غير مدروس جيدًا.

الفنانة هند صبري

كتب طارق الشناوي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "قررت هند صبري الاستقالة من منصبها سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية، احتجاجا علي ما وصفته بالعجز عن مواصلة عملها، والذي تجسد في مأساة غزة، والتي راح ضحيتها الآلاف ولا يزال الرقم في ازدياد، وأغلبهم من الأطفال بسبب البطش الإسرائيلي وتقاعس العالم".

وأضاف الشناوي: "متفهم دوافع هند ولكني أختلف معها في الوسيلة، هل نواجه العجز بمزيد من العجز أم بالإصرار على الموقف والبحث عن حلول وفضح المتواطئين، الاستقالة ليست أبدا الحل، الإصرار على المقاومة هو الحل".

هند صبري تعتذر عن منصب سفيرة بالأمم المتحدة بعد عدم منع استخدام التجويع كسلاح في غزة

أعربت هند صبري عن حزنها الشديد خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع الأكثر تداولًا X " تويتر سابقًا "، لتعلن استقالتها من منصبها سفيرة للنوايا الحسنة، قائلة: " أكتب هذا بقلب مثقل وحزن عميق، قررت التخلي عن دوري كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وهو الدور الذي أعتز به وأحترمه منذ سنوات، لقد تعلمت كثيرًا وبكيت كثيرًا وضحكت كثيرًا معكم جميعًا طوال هذه الرحلة التي ستظل دائمًا في قلبي".

وأضافت: "منذ 13 عامًا، أصبحت جزءًا من الأسرة الكبيرة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، جزءًا من مهمة عظيمة ونبيلة، وأنا فخورة بذلك، لقد رأيت طوال هذه السنوات كيف كرس رجال ونساء شجعان في جميع أنحاء العالم حياتهم لخدمة الآخرين، ولهذا السبب، أكنّ لهم حبًا واحترامًا عميقين".

وتابعت هند صبري: "خلال الأسابيع الماضية، شهدت وشاركت تجارب زملائي المتفانين في برنامج الأغذية العالمي، شاركتهم الإحساس بالعجز لعدم قدرتهم على القيام بواجبهم على أكمل وجه، كعادتهم دائمًا تجاه الأطفال والأمهات والآباء والأجداد في غزة، ولم يكن بوسعهم إلا القليل في مواجهة آلة الحرب الطاحنة التي لم ترحم المدنيين الذين يحاصرهم الموت، لقد حاولت -بصفتي سفيرة للنوايا الحسنة- إيصال صوتي على أعلى مستوى في برنامج الغذاء العالمي والانضمام لزملائي في المطالبة باستخدام ثقل البرنامج مثلما فعل بنجاح في السابق، للدعوة والضغط بقوة من أجل وقف إطلاق النار الإنساني والفوري في قطاع غزة والاستفادة من نفوذ البرنامج لمنع استخدام التجويع كسلاح حرب ".

وظنت هند صبري أن برنامج الغذاء العالمي سوف يقدم المساعدات لأهالي غزة، ولكن خاب ظنها، قائلة: " كنت على يقين من أن برنامج الغذاء العالمي، الذي حصل على جائزة نوبل للسلام قبل 3 أعوام فقط، بعد أن كان مشاركًا نشطًا في قرار الأمم المتحدة رقم 2417 الذي أدان استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، سوف يستخدم صوته بقوة كما فعل في حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية المتعددة، ومع ذلك، فقد جرى استخدام التجويع والحصار كأسلحة حرب على مدى الأيام الـ46 الماضية، ضد أكثر من مليوني مدني في غزة، وهو السلاح الذي حتى الآن قتل أكثر من 14 ألف شخص، وأصبح أكثر من 1.6 مليون شخص بلا مأوى، ودُمرت نصف المباني، وقصفت المستشفيات والمدارس التي من المفترض أن تكون ملاجئ آمنة، لذلك كله أستقيل، وأتمنى لجميع زملائي في برنامج الأغذية العالمي السلامة والسلام ".