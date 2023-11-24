بـالإنفوجــراف.. الشباب والرياضة تصدر حصادها الأسبوعي لأهم الأنشطة والبرامج

أصدرت وزارة الشباب والرياضة تقريرها الاسبوعي بالانفوجراف والذي يتضمن أهم اجتماعات وزيارات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإضافة إلى أهم انشطة وبرامج قطاعي الشباب والرياضة بوزارة الشباب والرياضة وبعض الفاعليات مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والتي تم تنفيذها خلال الأسبوع من يوم ١٨ لــ يوم ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣، ونستعرض أهمها في التقرير التالي:

** أهم اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة والهيئات التابعة:



• التقى الدكتور أشرف صبحي، نائب جامعة أوتاوا الكندية، لبحث فتح آفاق للتعاون بين الجامعة والوزارة والجامعة البريطانية بالقاهرة، على المستوي الشبابي والرياضي بمصر، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا".

• التقي الدكتور أشرف صبحي، بالسفير محمد فخري القنصل العام في مونتريال، بحضور السيد أحمد حافظ سفير مصر في كندا، يأتي ذلك في إطار المشاركة في اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا".

• التقى الدكتور أشرف صبحي، ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، وأعضاء المكتب التنفيذي، وحضور المجلس، ومناقشة جدول الأعمال الوكالة خلال الفترة المقبلة، والموضوعات ذات الشأن.

• أطلق الدكتور أشرف صبحي، ورش عمل وجلسات منتدى شباب الدلتا في نسخته الثانية على مستوى ١١ محافظة، عبر تقنية الاتصال المرئي، بعد إطلاقه رسميًا في ٥ نوفمبر الجاري، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالقاهرة.

• التقى الدكتور أشرف صبحي، بالشباب والطلاب المصريين من جامعتي اوتاوا وكارلتون، وعدداً من الشباب المصري العامل بالسوق الكندية، وبعض من الشباب أعضاء التجمعات المصرية في كندا، وذلك ضمن زيارته لكندا.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الحفل لختامي لبرنامج " دورنا"، لتخريج ١٠٠٠ قائد من برنامج بناء وتعزيز قدرات الكوادر الشبابية، بالمدينة الشبابية بأبي قير.

• افتتح الدكتور أشرف صبحي، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية جلسة التداول يوم الاثنين، الموافق 20-نوفمبر-2023، بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة "فتنس برايم للأندية الصحية"، ضمن فعالية "قرع الجرس"، احتفالاً ببدء التداول على أسهم الشركة بعد قيدها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، فعاليات الجلسة الحوارية التى أقامتها الوزارة ضمن فعاليات الحملة القومية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بهدف تعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

• شهد الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة، حفل تدشين فريق متطوعي مراكز شباب مصر، وذلك بالمركز الأولمبي بالمعادي.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، ختام مهرجان الفنون المجتمعية "نواة التغيير"، تحت شعار "فن من أجل التغيير"، وذلك بالمركز الأولمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي.

• عقد الدكتور أشرف صبحي، اجتماعًا مع مجموعة من المستثمرين في القطاع الرياضي، تناول الاجتماع مناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات المتعلقة بالاستثمار، التعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والكيانات الاقتصادية.

• كرم الدكتور أشرف صبحي، الشباب الذين تم اختيارهم في مجلة فوربس الشرق الأوسط، ضمن قائمة الشباب الأكثر تأثيراً وابتكارًا في الشرق الأوسط تحت سن الـ 30 ممن يسعون إلى إحداث التغيير، بمحور التجارة الإلكترونية والتمويل.

• التقي الدكتور أشرف صبحي، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أسرة لاعب منتخب مصر الدولي محمد صلاح، لبحث آخر مستجدات تطوير وافتتاح مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج بسيون الغربية.

• اجتمع الدكتور أشرف صبحي، بممثلي الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، لبحث مجالات التعاون المشترك، بحضور كيم جين يونغ المدير الإقليمي للوكالة، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

• اجتمع الدكتور أشرف صبحي، مع المستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، لبحث استعدادات الاتحاد خلال الفترة المقبلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بشأن التوعية والتثقيف عن أهمية المشاركة في الانتخابات.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، افتتاح مركز التكوين المهني بالأميرية، التابع لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بهدف تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية وأنشطة متنوعة لذوي الهمم والقدرات.

• التقى الدكتور أشرف صبحي، وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك لبحث افاق التعاون المستقبلي في مجال الشباب.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، وجيورجي بوريسينكو سفير روسيا لدى مصر، ختام فعاليات منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة، والذي انطلقت فعالياتها في 16 نوفمبر الجاري، استكمالاً لعام التبادل الإنساني الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

• بحضور الدكتور أشرف صبحي، وسفير روسيا لدى مصر، أعلن المشاركون في منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة "الشباب والاقتصاد الأزرق"، عن توصيات المنتدى، وذلك لتعزيز مشاركة الشباب ودفع نمو الاقتصاد الأزرق.

• أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تطبيق التصويت الإلكتروني، في انتخابات الإتحاد العام للكشافة، لاختيار مجلس إدارة جديد تحت إشراف الوزارة، ووزارة التخطيط وإشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية.

**ومع استمرار حصد أبطال المنتخبات القومية المصرية الميداليات في الألعاب الرياضية المختلفة وتربعهم على منصات التتويج، قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة والاشادة بالإنجازات التالية:

• بدأت وزارة الشباب والرياضة صرف الدفعة السادسة من الدعم المالي المخصص من قيمة الدعم المقرر للاتحادات الرياضية المصرية الأولمبية، للصرف على برامج الإعداد والمعسكرات بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة محمد ياسين والإتحاد المصري للسلاح، على تحقيق فضية منافسات كأس العالم للناشئين بدولة جورجيا.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، لاعب المنتخب الوطني للرماية، عبد العزيز محيلبة، بعد فوزه بالذهبية التاريخية في نهائي كأس العالم للرماية في قطر ضمن منافسات التراب.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، لاعب المنتخب المصري للإسكواش علي فرج المصنف الأول عالميًا، بعد تتويجه ببطولة سنغافورة للإسكواش، والتي استضافتها سنغافورة.

• أشاد الدكتور أشرف صبحي، بأداء لاعبي شباب منتخب مصر لرفع الأثقال في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب بالمكسيك تحت 20 عامًا، حيث حقق اللاعب السيد علي ثلاث ميداليات متنوعة، برونزية الخطف، فضية الكلين، وفضية المجموع لوزن -61 كجم، وأحرزت حبيبة سعد، برونزية الخطف لوزن -45 كجم، واللاعب محمد عبد المنعم ذهبية الخطف لوزن -81 كجم.

• أشاد الدكتور أشرف صبحي، بنتائج بعثة المنتخب المصري لرفع الأثقال بالمكسيك، حيث أحرزت اللاعبة رحمة أحمد ثلاث ميداليات برونزية في منافسات الخطف والكلين والنتر والمجموع ببطولة العالم لرفع الاثقال للناشئين بالمكسيك في وزن81 كجم.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي اللاعب أحمد سمير بحصوله على الميدالية البرونزية، واللاعبة روبي حسام بحصولها على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للوشو كونغ فو المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، لاعب المنتخب الوطني للرماية عزمي محيلبة، بإحرازه فضية تاريخية في نهائي كأس العالم للرماية في قطر.

• أشاد الدكتور أشرف صبحي، بأداء بطلتنا فاطمة صادق، بعد تتويجها بفضيتي الكلين والنتر والمجموع لوزن -87 كجم في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب في المكسيك.

**ونختتم حصادنا الأسبوعي بأهم الأنشطة والفاعليات التي نظمتها الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة:

• أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن فتح باب الالتحاق بمعسكرات البرنامج التأهيلي للنشء بأهمية تنظيم الوقت، تحت شعار "تيك تك"، في نسخته الثالثة في محافظات (الإسكندرية، بورسعيد، الأقصر).

• نظمت وزارة الشباب والرياضة جولة سياحية بمنطقة الأهرامات للوفد الروسي والمصري المشاركين بمنتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة.

• أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن ختام المسابقة الدولية "رالي طيران"، والتي جاءت ضمن أحداث مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية بمشاركة ٢٤ طائرة من ١٠ دول مختلفة.

• اختتم الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية، فاعليات مهرجان «Olympic Fit» للياقة التنافسية، في نسختها الثالثة في مصر، والتي نظمها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للياقة التنافسية، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 37 دولة، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.

• أطلقت وزارة الشباب والرياضة، أولي فعاليات المرحلة الأولي من " البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب، والذي يحمل شعار « دور الشباب في دعم الاقتصاد المصري»، بمركز شباب كفر مناقر بمحافظة القليوبية، بمشاركة 90 شابًا وشابة.

• أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، فعاليات المجموعة الثانية من البرنامج القومي لإعداد مدربين حول «التعلم بالنمذجة»، بمشاركة 20 شابًا وشابة.

• أطلقت وزارة الشباب والرياضة، قافلة رياضية متكاملة (توعية، أنشطة رياضية وترويحية) للنشء بمركز شباب وادي الرمل بمحافظة مطروح.

• واصلت وزارة الشباب والرياضة، للأسبوع الرابع على التوالي، تنفيذ فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة في 15 محافظة، تحت شعار "شارك...الكلمة كلمتك".

• واصلت وزارة الشباب والرياضة، إقامة منافسات نهائيات دوري مراكز الشباب "توتال انرجيز" النسخة العاشرة بالمحافظات، والتي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

• نظمت وزارة الشباب والرياضة، بمركز شباب غمازة الكبرى بمحافظة الجيزة، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، بالتعاون مع مؤسسة نماء- مركز الإمام الإسلامي.

• واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ فعاليات دورة الأزمات والتفاوض رقم (١٩) بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ضمن برنامج "أهل مصر " لأبناء المحافظات الحدودية.

• نظمت وزارة الشباب والرياضة، زيارة ميدانية لموقع "تبة الشجرة" بمحافظة شمال سيناء، لطلاب جامعة بنها.

• أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن إنطلاق أولى رحلات قطار الشباب إلى مدينتي الأقصر وأسوان.

• واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ دورة تنمية مهارات الجوالين والجوالات، بإشراف إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعتي دمياط والمنوفية، بمقر المركز الكشفي الدائم بالجامعتين.

• اختتمت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات الملتقى المركزي الثالث للبرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية (أهل مصر) بمشاركة أبناء محافظات (أسوان - شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد - البحر الاحمر)، بالتعاون مع مؤسسة أجيال مصر لتنمية النشء .

• اختتمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تدريب TOT التثقيف المالي للمدربين العاملين بمديريات الشباب والرياضة.

• نظمت وزارة الشبـاب والـريـاضـة من خلال "مكتب فن إدارة الحياة"، عـدداً من المحاضـرات بعنـوان "الأنا وانا عليا، التغيير وكيفية التعامل معه، السوشيال ميديا، الروحانيات، عجلة الحياة، العدسـة النفسيـة"، بمـركــز الابتـكــار الـشبـابـي والتـعـلـــم بـالـجــزيـــرة.

• اختتمت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات المهرجان الرياضي الأول للكروس فيت BE FIT، لطلاب جامعة سوهاج، والذي أقيمت منافساته علي ملاعب الجامعة، بمشاركة ١٥٠٠ طالباً وطالبة.