تشيع جثمان قتيل أمس بكوم أمبو فى أسوان إلى مثواه الأخير

الان تشيع جثمان قتيل مركز كوم امبوا محافظة اسوان، بعد تقرير الطبيب الشرعي، وخروجه منذ دقائق من داخل مشرحة كوم امبو ، الي مقابر لمراسم الدفن لمثواه الاخير، وبوجود العديد من اهالي المنطقه .

جدير بالذكر انه شهدت مشرحة كوم امبو قتيل بعدتة طعنات يدعي " مروان كارم العواري " شاب في 16 عام، من منطقة الاصلاح بكوم امبوا.



تلقت أجهزة الأمن بإخطارا يفيد بوقوع قتيل إثر طعنات من خنجر أدى إلى وفاته ويدعي "مروان كارم العواري" شاب 16عام ،والنيابه الان في انتظار تقرير الطبيب الشرعي لإخراج تصريح الدفن ، وجاري التحقيق في الواقعه لكشف ملابسات الواقعة.



تجمع العديد من منطقة الاصلاح بكوم امبوا فور سماعهم بوقوع ابن المنطقه قتيلا بطلق ناري أدى الي وفاته علي الفور