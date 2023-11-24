الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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فرحة عارمة تجتاح الضفة الغربية مع خروج الأسرى الفلسطينيين.. فيديو

فرحة عارمة تجتاح
فرحة عارمة تجتاح الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من أمام محيط سجن عوفر بالضفة الغربية، إن علامات النصر الآن هي مفخرة لكل فلسطيني وفلسطينية.

 واجتمعت الحشود المتواجدة أمام بوابة السجن التي ظنت قوات الاحتلال أنها لن تستطيع توثيق عدسات الهواتف الخلوية أو حتى عدسات الكاميرات للصحفيين والشاشات العربية وعلى رأسها القاهرة الإخبارية التي نقلت هؤلاء الأسيرات من داخل معتقل عوفر إلى الجانب الفلسطيني وإلى بلدية بيتونيا، حيث تمت هناك ملاقاة ذويهم.

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وأضافت ولاء السلامين، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مواقع التواصل الاجتماعي ستشاهدها جميع الحريديم وجميع المستوطنين بأن هذه الأرض فلسطينية وأنها هي مفخرة لكل الفلسطينيين الذين سيشاهدون علامات النصر بكل فخر واعتزاز بالدماء الطاهرة التي رويت بدماء الأطفال والنساء في قطاع غزة الآن هم محررون ولو شيء من هذه الهدنة الإنسانية التي جاءت من قِبل الوسطاء سواء المصريون أو القطريون الذين نعتز بدولنا العربية التي كانت متكاتفة مع الفلسطينيين جنبًا إلى جنب وبالأخص مصر.

 

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