بالأسماء.. وفاة شاب وإصابة آخر بحادث بطريق الصدقية بكوم أمبو في أسوان

وقع حادث بطريق كوم أمبو بمحافظة أسوان بين توك توك وعربة نقل كبيرة، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة الآخر، أمام قرية الصدقيه بكوم أمبو.



هرعت سيارات الإسعاف متجهة إلي مستشفي كوم أمبو لنقل مصاب وآخر متوفي لداخل مستشفي ومشرحة كوم أمبو.

إذْ تلقي رئيس مباحث كوم أمبو إخطارًا يفيد بحادث مروري أمام قرية الصديقة، أسفر عن وفاة “رمضان كبار أحمد-25 عامًا”، علي الفور وتم نقله بمشرحة كوم أمبو، وإصابة "موسي الوهاب إبراهيم- 24عامًا" وجارٍ عمل أشعات وفحصه داخل مستشفي كوم أمبو المركزية.



وجارٍ التحقيق بالواقعة ورفع آثار الحادث.