قافلة طبية مكبرة تكشف علي 802 مواطن بحجازة قبلي بمركز قوص

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح القافلة الطبية بقرية حجازة قبلي التابعة لإدارة قوص في توقيع الكشف علي 802 مواطن وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس. وأوضح بدران أن القافلة الموسعة قد إستفاد منها 140 مواطن في تخصص الباطنة ، 20 جراحة، 33 نساء , 86 أطفال و 12 تنظيم أسرة.

وأضاف بدران أن القافلة قد إمتدت جهودها لعمل تحاليل لـ 102 مواطن في معمل الدم ، 51 معمل المتوطنة وعمل أشعة عادية لـ 7 مواطنين وسونار ل 46 مواطن بالإضافة إلي تحويل 7 مواطنين للمستشفي لتلقي الرعاية اللازمة.

فيما أضاف الدكتور أحمد علي مدير إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة أن جهود إدارة القوافل بالمديرية لا تقتصر فقط علي تقديم الرعاية الطبية ولكن يتم عقد ندوات توعية وإرشاد للمترددين علي القافلة من السيدات والرجال حول المبادرات الرئاسية المختلفة وأهمية الإستفادة منها، كذلك التوعية بالأمراض المختلفة التي تصيب المواطنين نتيجة تغيير الفصول ودور التطهير في المنازل وأماكن التجمعات المختلفة بالإضافة إلي صيدلية متكاملة لصرف الأدوية بالمجان.