مشاهدة مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي يلا شوت
مشاهدة مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي يلا شوت
مشاهدة مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي يلا شوت،سيكون جمهور الكرة على موعد مع مشاهدة مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي لكرة القدم في بث مباشر للقاء الذي يأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.
ويسعى فريق النصر إلى تحقيق فوزه الخامس على التوالي، في دوري المحترفين، وهي المواجهة الأولى التي تجمع بين الفريقين، إذ لم يتقابلا في أي مباراة رسمية في جميع البطولات المحلية.
ويحتضن ملعب الأول بارك هذه المباراة الهامة التي تجمع بين فريقي النصر والأخدود.
وتنطلق مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وذلك على أرضية ستاد «الأول بارك» معقل العالمي.
ويعيش النصر راهنا حالة فنية عالية بقيادة البرتغالي لويس كاسترو المدرب، ومواطنه كريستيانو رونالدو، إذ من المرجح أن يرمي كاسترو بثقله في المباراة من أجل حصد النقاط ومواصلة مطاردة الصدارة، خاصة بعدما استعاد الجهاز الفني خدمات عبدالإله العمري، في خط الدفاع الذي يغيب عنه الإسباني إيمريك لابورت بداعي الإصابة.
القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي 2024
ستكون مباراة النصر والأخدود منقولة مجانًا داخل السعودية عبر قناة SSC1 SD.
رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والأخدود | من هنــــا .. رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والأخدود | من هنــــا
ولمتابعة اللقاء بجودة صورة عالية، أو من خارج السعودية، ستحتاج إلى الاشتراك للوصول إلى قناة SSC1 HD المشفرة.
القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود
- SSC1 SD
- SSC1 HD
معلق مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي 2024
توفر قناة SSC أكثر من خيار للتعليق على مباراة النصر والأخدود، فمن خلال القناة المفتوحة سيتواجد المعلق عبد العزيز السبر.
تشكيل النصر ضد الأخدود المتوقع
في حراسة المرمى: نواف العقيدي.
في خط الدفاع: أليكسيس تيليس، إيمريك لابورت، عبدالله الخيبري، عبدالله العمري.
في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو.
في خط الهجوم: عبدالله غريب، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.
تشكيل الأخدود ضد النصر المتوقع
حراسة المرمى: باولو.
خط الدفاع: الزبداني، بوركا، سولومون، الربيعي.
خط الوسط: آل منصور، بيدروزا، تاناسي، كولادو.
خط الهجوم: جودوين، تاوامبا.
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