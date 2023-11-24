بث مباشر مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي .. كورة لايف

بث مباشر مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي .. كورة لايف،يلتقي فريق النصر مساء اليوم الجمعة، مع نادي الأخدود، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين،يستقبل النصر على ملعبه "الأول بارك" نظيره الأخدود، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري السعودي 2024.

ولا يعرف "العالمي" سوى النتائج الإيجابية منذ الجولة الثانية من دوري روشن، حيث انتصر في جميع مبارياته إلا واحدة تعادل خلالها أمام أبها.

النصر يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن المتصدر الهلال، ويدرك ضرورة الفوز على الأخدود قبل خوض ديربي الرياض مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والذي سيساهم في تشكيل المنافسة على لقب الدوري بنسبة كبيرة.

مشاهدة مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي بث مباشر

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم لويس كاسترو، ونجمه الأول كريستيانو رونالدو، للظهور من جديد في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك عقب نهاية فترة التوقف الدولي، وذلك من بوابة فريق الاتفاق في مسابقة دوري «روشن» هذا الموسم.

ويأتي فريق النصر رفقاء النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وذلك برصيد 28 نقطة، وذلك عقب الفوز في 10 مباريات والتعادل في مباراة، وتلقي الهزيمة في لقاءين فقط.

الدفاع: أليكس تيليس – عبدإلاله العمري – محمد آل فتيل – سلطان الغنام

خط الوسط: سيكو فوفانا – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو

الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا

ويرغب رفقاء كريستيانو رونالدو إلى الفوز من أجل ملاحقة المتصدر الهلال، والعبور نحو هدفه وهو تحقيق لقب دوري روشن.

وينتظر فريق النصر هزيمة الهلال من الحزم من أجل احتلال القمة، والسعي الدائم وراء التصدر.

بينما يأمل فريق الأخدود إلى تحقيق المفاجأة والفوز على فريق النصر، حيث سيحاول الفريق تأمين دفاعه من الهجوم الناري للنصر بقيادة كريستيانو رونالدو وساديو ماني.

ويدخل فريق النصر اللقاء وهو في المركز الثاني للدوري السعودي برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد نادي الأخدود في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

لذلك يسعى فريق الأخدود إلى الخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه من أجل الابتعاد عن مراكز المؤخرة للدوري السعودي للمحترفين.

وسيغيب عن مواجهة اليوم مهاجم فريق النصر تاليسكا من أجل معاناته من إصابة قوية.