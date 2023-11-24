محمود حميدة يواجه إسرائيل بـ "الدموع هي العيال" (فيديو)

شارك النجم محمود حميدة، جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو يتضامن من خلاله مع القضية الفلسطينية، مستنكرًا أحداث القتل والدمار الشامل الذي لاحق بالشعب الفلسطيني.

وظهر حميدة خلال مقطع الفيديو وهو يبكي، خلال إلقائه قصيدة "بعنوان" الدموع هي العيال" للكاتب المصري فؤاد حداد" وقال حميدة: الدموع.. فين الدموع دلوقتي الدموع..هي العيال، الكتب..هي قمصانهم وهي الأيدين، وهيسقف بيوت بتطربق، وأنت نايم جته فوق السرير، أنت جسم يعض فيه الداء، انت صاحب غل مش عداء، أنت فاشل يحسد الناجحين.

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يشارك النجم محمود حميدة في فيلم "فرقة الموت" كضيف شرف، العمل بطولة النجم أحمد عز والنجمة منه شلبي، وعدد كبير من النجوم.

ويجسد النجم محمود حميدة خلال الأحداث شخصية حكمدار أسيوط في الأربعينيات من القرن الماضي.

كما يشارك في بطولة فيلم "فرقة الموت "كل من النجم أحمد عز والنجمة منة شلبي، محمود حميدة آسر ياسين، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، فريدة سيف النصر، خالد كمال، العمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي أكشن تشويقي، وتقع أحداثه في الصعيد، ويجسد النجم أحمد عز شخصية ضابط اسمه عمر، يدخل في صراعات عديدة مع خط الصعيد الذي يقوم بدره النجم آسر ياسين، وكل الأحداث تكون في زمن الأربعينيات.

محمود حميدة

وفي سياق آخر، شارك النجم محمود حميدة مؤخرًا في بطولة فيلم مطرح مطروح، وتم عرضه على شاشات السينما في شهر يونيو الماضي، وشارك في البطولة عدد كبير من النجوم هم، النجم كريم عفيفي، شيماء سيف، ليلي أحمد زاهر، سامي مغاوري، طارق الإبياري، محمد السعدني، والإنجليزي سكوت آدكنز الشهير بـ"بويكا" العمل كان من تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، حول موظف حكومي يجسد دوره النجم محمود حميدة ومتزوج من شيماء سيف، وكريم عفيفي، شقيق حميد الأصغر، وتجسد ليلى أحمد زاهر ابنته، وتتوالي الأحداث والصراعات مع الاسرة وقوات أجنبية بسبب نشوب الحرب خلال إجازتهم الصيفية.