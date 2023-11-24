صبحي : نولي اهتمامًا كبيرًا بـ"شباب الجمهورية الجديدة" المحب للفنون السينمائية

كرمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية"، وبالتعاون مع الحكومة الألمانية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي " GIZ "، خريجي برنامج " لقطة " للموبايل سينما علي مدار 3 سنوات ( 2021 - 2022 - 2023 ) .

وهنأ الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة خريجي البرنامج، خلال كلمته التي نقلتها نيابة عنه الأستاذة إيمان عبدالجابر، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، وتأكيده على أن وزارة الشباب والرياضة تفتح أبوابها دائما لاستقبال المبادرات الشبابية المميزة والمبتكرة للنهوض بالشباب وتحقيق طموحاتهم وصقل مواهبهم لا سيما في مجال السينما ونولي اهتمامًا كبيرًا بـ شباب الجمهورية الجديدة المحب للفنون السينمائية وتحفيزهم وتمكينهم من صناعة الأفلام وترويجها وبخاصة التي تكافح القضاء علي ظواهر العنف المختلفة.

وتابع "صبحي" أن الوزارة حاضنة لأحلام الشباب إلى المستويات التي تلبي طموحهم و يتميزون ببحثهم عن الريادة وقدرتهم على البذل والعطاء، مشددا على أهمية استثمار الطاقات الشبابية التي تعتبر مكونا رئيسيا وفعالا في دفع عجلة التنمية لأن الاستثمار الحقيقي والرابح هوالاستثمار في الشباب.



وتضمن حفل التكريم: "تكريم الأفلام التي أنتجها المشاركين خلال فتره البرنامج بواقع( 36 فيلما والتي تم إنتاجهم في المرحلة الأولى من البرنامج خلال 2020 ، و 15 فيلما والتى تم إنتاجه في مرحلة تدريب الموبايل سينما المتقدم في إبريل 2021 و3 أفلام في مرحلة إعداد المدربين TOT في مارس 2022، و 23 فيلما في مرحلة تأهيل المدربين وقيامهم بتدريب مشاركين جدد في يوليو 2022 )

بدأ الحفل بعرض فيديو عن رحلة برنامج لقطة للموبايل سينما مع وجود ترجمة لغة الإشارة والوصف الصوتي وذلك تحقيقا لأحد أهداف البرنامج وهو دمج ذوي الإعاقة.

من جانبها، قالت الأستاذة وسام ثابت، نائب مدير مشروع تكافوء الفرص والتنميه المجتمعيه بــ " GIZ "، أن الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة جاءت كمنهج عمل لما تتمتع برؤية شاملة واستراتيجية نوعية تعزز استدامة المبادرات للنشء والشباب في كل المجالات من منطلق المسئولية الوطنية والمجتمعية، وتحدثت عن البرنامج ومشاركة الوزاره في تحقيق أهدافه نحو مكافحة ظواهر العنف المختلفة، التي قد يتعرض لها المرأة والأطفال، ودمج ذوي الإعاقة وقضايا السكان، وتعريف المشاركين على كيفية استخدام الموبايل لإنتاج أفلام وثائقية وتوظيفها في عدد من القضايا المجتمعيه، أبرزها مكافحة التحرش، والعنف ضد المرأة، والطفل، ودمج المعاقين، وقضايا السكان.

بدوره قال الدكتور محمد غنيم، مدير عام الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابيه بالوزارة، أن الفن بمثابة القوة الناعمة في جذب الشباب وتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة، ويمنحهم فرصة للتعبير عن أنفسهم بطرق إبداعية وفريدة، ويسهم في نشر الوعي وتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية

واختتم الحفل بحلقه نقاشيه تحت عنوان " استدامة مخرجات برنامج الموبايل سينما والخبرات في مجال الفن من اجل التنمية"، والتي شارك فيها شركه (raise your voice) وشركه رحاله كمشاركين في التدريب ومجموعة من المدربين والمشاركين والأستاذ وجيه فايز مسئول التنفيذ، مع توزيع شهادات التقدير على جميع الخريجين.