أسعار الدواجن للمستهلك في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

أسعار الدواجن.. واصلت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المحلية، استقرارها، وثبت سعر الفراخ الحمراء اليوم للمستهلك لتسجل نحو 93 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة، واستقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم لتصل إلى نحو 71 جنيهًا للكيلو وفقًا لسعر المستهلك.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الجمعة في الاسواق المحلية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تهم المواطن ومتابعي الوفد بالنسبة للدواجن، حيث أن البيت المصري لا يستغنى عن القيمة الغذائية التي يحصل عليها من لحوم الدواجن، بالرغم من ارتفاع أسعارها في الاونة الاخيرة لكن في البديل الارخص للمستهلك عن اللحوم الحمراء والتي سجل سعرها ارتفاعًا خلال العام الجاري يتعدى الثلاثمئة جنيهًا للكيلو، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الاسواق المحلية

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم لتصل إلى 71 جنيهًا للكيلو وفقًا لسعر المستهلك.

أسعار الدواجن الحمراء اليوم للمستهلك

كما ثبت سعر الفراخ الحمراء اليوم للمستهلك ليسجل 93 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

أسعار الدواجن البلدي اليوم للمستهلك

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم ثباتًا وصل لنحو 115 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم

وسجلت أسعار البانية استقرارًا لتصل لنحو 160 جنيهًا للكيلو.

وتجدر الإشارة إلى أن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، سبق وأكد في تصريحات سابقة له، أن سوق الدواجن هذه الفترة غير مستقر، لخروج بعض منتجي الدواجن من المنظومة، وهو ما يعني حدوث ندرة في الإنتاج، وبالتالي قلة في الطلب وبناء على ذلك هناك خياران إما أن ترتفع أسعار الدواجن، أو يظل الوضع كما هو.

كما شدد بضرورة زيادة المساحات المزروعة إلى 2 مليون فدان، لتكفي حاجة الإنتاج، لافتًا إلى استمرار عقد الاجتماعات مع رئاسة الجمهورية لمناقشة الأمور الخاصة بالزراعة لضبط أسعار الدواجن والبيض في السوق.

علمًا أن منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والبالغ عددها نحو 1300 منفذ تطرح الدواجن المجمدة، علاوةً على أنواع أخرى من الطيور المجمدة، بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وبأسعار مخفضة حوالي 20% عن السوق الخارجي.