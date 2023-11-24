أسعار السمك خلال تعاملات اليوم الجمعة للمستهلك.. الطوبار بكام

واصلت أسعار الاسماك خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المحلية للمستهلك، استقرارها، وسجل سعر السمك الدنيس نحو 150 جنيهًا للكيلو.

ورغم هذا الاستقرار إلا أنها في أحيان كثيرة ترتفع بشكل مفاجئ، وترجع على أسباب ارتفاع أسعار بعض الأسماك خلال الفترة الحالية، إلى زيادة الطلب على الأسماك مع انخفاض المعروض بالأسواق، بحسب تصريحات بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس السابقة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الاسماك اليوم الجمعة في الاسواق المحلية للمستهلك، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تهم المواطن ومتابعيى الوفد ونشرها لحظة بلحظة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار السمك للمستهلك اليوم الجمعة

الاسماك

أسعار السمك البلطي

سعر السمك البلطي مزارع 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك البوري

كما سجل سعر السمك البوري 160 جنيهًا للكيلو.

أسعار سمك الطوبار

سعر كيلو الطوبار 110 جنيهات.

سعر السمك الدنيس

سعر السمك الدنيس 150 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك القاروص

سعر سمك القاروص 175 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السالمون

سعر سمك السالمون 400 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك البربوني

سعر سمك البربوني 110 جنيهات للكيلو.

سعر المكرونة السويسي

سعر المكرونة السويسي 115 جنيهًا للكيلو.

سعر الماكريل

سعر الماكريل البحري 88 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السيلفر

سعر سمك السيلفر 55 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السبيط

سجل سعر كيلو السمك السبيط 250 جنيهًا.

أسعار الجمبري

سجل سعر الجمبري وسط 320 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجمبري كبير 450 جنيهات للكيلو.

سجل سعر الجمبري جامبو 470 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك لوت

سجل سعر كيلو لوت 160 جنيهًا.

سعر سمك كسكمري بلدي

سجل سعر كيلو كسكمري بلدي 75 جنيهًا.

سعر سمك كاليماري بلدي

سجل سعر كيلو كاليماري بلدي 270 جنيهًا.

سعر سمك باغة بلدي

سجل سعر كيلو باغة بلدي 50 جنيهًا.

سعر سمك موزة

سجل سعر كيلو موزة 55 جنيهًا.

سعر سمك شعور

سجل سعر كيلو شعور 35 جنيهًا.

سعر سمك مرجان

سجل سعر كيلو مرجان سويسي 80 جنيهًا.

سعر جمبري صغير

سجل سعر جمبري صغير نحو 290 جنيهًا

سعر سمك كابوريا ذكور

سجل سعر كيلو كابوريا ذكور 105 جنيهات.

سعر سمك بلطي بلدي

سجل سعر كيلو بلطي بلدي 80 جنيهًا.

سعر سمك بلطي صغير

سجل سعر كيلو بلطي صغير 70 جنيهًا.

سعر سمك ماكريل ياباني

سجل سعر كيلو ماكريل ياباني 80 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا نتي كبيرة

سجل سعر كيلو كابوريا نتي كبيرة 120 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا وسط

سجل سعر كيلو كابوريا وسط 140 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا كبيرة

سجل سعر كيلو كابوريا كبيرة 160 جنيهًا.

علمًا أن المزارع السمكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنتاج السمكي في مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبري بمزرعة الديبة 102 طن، ويأتي الإنـتـاج بالمياه البحريـة بنسبة 4.9% وفي المياه العـذبة بنسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.