الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة حلوان تنظم ويبينار عن اتفاقية النشر الحر أعضاء هيئة التدريس

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم مركز دعم البحث العلمي في جامعة حلوان  ويبينار عن اتفاقية النشر الحر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري والناشر شبرنجر نيتشر.

بدء التسجيل لدورة التصحيح اللغوي في جامعة حلوان

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تقام فعاليات الويبينار تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

أهداف ويبينار جامعة حلوان 

ويهدف الويبينار إلى تعزيز قدرات الباحثين وتمكينهم من الأدوات والمهارات اللازمة لدعم مسيرتهم المهنية.
 

وسيقدم الويبينار في جامعة حلوان كل من لين سمارة، مديرة تطوير الحسابات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شبرنجر نيتشر، وسارة زغلول، مديرة الحسابات بمصر 

وتنطلق فعاليات الويبينار في تمام الساعة السابعة يوم السبت 25 نوفمبر 2023 ، وللتسجيل يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://attendee.gotowebinar.com/register/3305552401745026910

وسيتم إرسال رابط الانضمام إلى الويبينار بعد 
التسجيل.
 

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