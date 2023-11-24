القبض على كهربائي بتهمة طباعة عملات محلية مقلدة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية مفادها قيام (كهربائى - مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى طباعة عملات محلية مقلدة لترويجها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية مقلدة، وآخرى "مطبوعة ومعدة لتقطيعها"، وكذا الأجهزة والمعدات والأوراق المستخدمة فى طباعة الأوراق المالية المزورة)، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأمرت جهات التحقيق بحبس متهمة بالنصب على المواطنين بحجة استغلال أموالهم في تجارة الدواجن وتسمين المواشي مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم.

وتباشر النيابة العامة التحقيق مع متهمة بالاستيلاء على أموال ضحياها وتوظيفها لتحقيق أرباح بالإسكندرية.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وبيان ما إذا كان هناك وقائع مماثلة من عدمه.

وكلفت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وتفاصيل ملابستها.



وكانت قد تمكنت وزارة الداخلية بقطاع مباحث الأموال العامة،من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح بالإسكندرية.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (4 مواطنين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتضررهم من (إحدى السيدات، مقيمة بالإسكندرية) لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الدواجن وتسمين المواشي مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

