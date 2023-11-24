الأكاديمة الوطنية للتدريب تُنهي تأهيل 77 كادرًا نسائيًا في قنا

أنهت الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات الدورة التدريبية لبرامج " المرأة تقود في المحافظات المصرية "، والتي تم تنظيمها بمقر مكتبة مصر العامة بقنا، خلال الفترة من ٥ إلى ٢٣ من شهر نوفمبر الجارى، بالتعاون بين الأكاديمية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة".

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه شارك في التدريب ٧٧ متدربة من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمدن، ومديريات التربية والتعليم والمالية والتضامن الاجتماعي والتنظيم والإدارة و التموين والشباب والرياضة و جامعة جنوب الوادي ومنظمات المجتمع المدني، والمجلس القومي للمرأة.

وأوضح المحافظ، أن المتدربات تلقين خلال فترة البرنامج مجموعة من المعارف في مجالات " إدارة الوقت ، مهارات القيادة ، الإدارة الإستراتيجية ، التحديات وإدارة الأزمات، المشروعات القومية، رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجيات القومية " والتي تم تقديمها على أيدي نخبة من الخبراء والمتخصصين بهدف صقل مهارات المتدربات بالشكل الذي يساعدهن على المشاركة الفعالة في مجتمعاتهن.

وأضاف الداودي أن الفعاليات الختامية للدورة التدريبية شهدت تسليم المتدربات الشهادات وبعض الهدايا التذكارية التي تحمل اسم الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وثمن الداودي، جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة، للدفع بهم في كل المواقع والمناصب القيادية، وذلك من أجل توحيد الرؤي والأفكار والعمل بأسلوب واحد يقوم على أسس علمية محددة، لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، ومحاور التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر ٢٠٢٣