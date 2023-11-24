ما بين الكوميدي والأكشن.. 3وجوه لـ أحمد الفيشاوي على شاشات السينما قريبًا

حالة من التوهج الفني يعيشها في الوقت الحالي النجم أحمد الفيشاوي، إذ أعلن النجم خوضه بطولة جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث نشر نجل الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير‘ "إنسجرام"،خبر تعاقده لفيلم جديد يحمل عنوان" بنقدر ظروفك"، مع كوكبة كبيرة من النجوم، العمل يكون في إطار اجتماعي كوميدي.

ويشارك في البطولة النجمة نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة ، العمل من إنتاج وتأليف سمير النيل ، وإخراج أيمن مكرم.

أحمد الفيشاوي

"السيستم "

انتهي النجم أحمد الفيشاوي من تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "السيستم" منذ أيام قليلة، والعمل حاليًا في مرحلة المونتاج، ومن المقرر عرضه في موسم رأس العام الميلادي المقبل2024.

تدور قصة فيلم "السيستم" في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يجسد الفيشاوي شخصية شاب يعاني من عقدة من جميع السيدات والفتيات الجميلات.

يشارك الفيشاوي في بطولة فيلم "السيستم" كل من النجمة نسرين طافش، طارق لطفي، بسنت شوقي، وكوكبة كبيرة من النجوم، العمل من تأليف أحمد مصطفي ، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

أحمد الفيشاوي

"ولاد رزق " الجزء الثالث

كما يشارك النجم أحمد الفيشاوي في بطولة فيلم "ولاد رزق" الجزيء الثالث، والعمل من المقرر أن ينافس في ماراثون عيد الأضحى المقبل.

ويشارك في البطولة كل من النجم أحمد عز، محمد ممدوح، أحمد داود، عمرو يوسف، نسرين أمين، أحمد الفيشاوي، كما ينضم في الجزء الثالث كل من النجم الكوميدي ماجد الكدواني، محمد لطفي، آسر ياسين، وسيد رجب وكوكبة كبيرة من النجوم، العمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أحمد الفيشاوي

ويذكر أن عرض للنجم أحمد الفيشاوي مؤخرًا فيلم "رهبة – مصنع الكراسي" ، بدور العرض السينمائي، وشارك في البطولة محمد لطفي ، ثراء جبيل، نسرين أمين ، محمود البزاوي، سما إبراهيم، العمل من تأليف محمد علام ، وإخراج رضا عبد الرازق.

وتدور أحداث فيلم "رهبة - مصنع الكراسى" حول "سيد رهبة" الذي يجسده أحمد الفيشاوي، يعيش فى أحد الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، لكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.