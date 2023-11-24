تخفيضات تخفيضات.. تعرف على أوكازيون الجمعة البيضاء

خصومات الجمعة البيضاء.. يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق الاستفادة من خصومات وتخفيضات الجمعة البيضاء التى أعلنت عنها العديد من المتاجر، سواء الخاصة بالملابس أو الألعاب الرياضية أو قطع الأثاث وغيرها.

خصومات الجمعة البيضاء

وتختلف عروضات الجمعة البيضاء على مختلف السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة وعلى جميع المبيعات وذلك بخصومات تصل إلى 70% كما تستمر العروض من بداية الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر 2023 وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2023.

وقدمت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجاهزة، كل ما يتعلق بتخفيضات الجمعة البيضاء وموعد التطبيق.

تخفيضات الجمعة البيضاء

وأكدت "هيكل" خلال استضافتها مع الإعلامية داليا أيمن ، أن مصر قررت تعديل اسم الجمعة السوداء إلى الجمعة البيضاء كنوع من التفاؤل، حيث أن تخفيضات الجمعة البيضاء تكون آخر جمعة في شهر نوفمبر، والذي سيوافق يوم 25 المقبل، ويتم تقديم تخفيضات كبيرة في الجمعة البيضاء، والتي تتزامن مع بداية موسم الشتاء.

وأضافت سماح هيكل، أن الجمعة البيضاء تعتبر فرصة كبيرة لتنشيط حركة المبيعات خلال تلك الفترة التي تسبق موسم أعياد وكريسماس، لتطمأن، المواطنين بأن أي عروض أو تخفيضات يقدمها التجار يكون عليها رقابة شديدة، مشددة على ضرورة التأكد من وجود الأسعار على المنتج قبل وبعد التخفيض.

وأشارت سماح هيكل، إلى أن تخفيضات أسعار الجمعة البيضاء، يكون ليوم واحد فقط وأحيانا يمتد لفترة، مؤكدة أن ذروة التخفيضات تكون يوم الجمعة.

وتابعت أن تخفيضات الجمعة البيضاء تصل إلى 70% وفي بعض المحال الكبيرة يتم وضع نسب تخفيضات كبيرة على كل المنتجات الجديدة للموسم الشتوي، وهناك محال تضع التخفيضات على بعض المنتجات بنسب متفاوتة.

نصائح الجمعة البيضا

ونصحت سماح هيكل، المستهلك بضرورة الاحتفاظ بفاتورة الشراء لتقديمها للجهات المختصة حال اكتشاف وجود عمليات غش من جانب التجار، مؤكدة على أن المستهلك يستطيع تقديم شكوى ضد التاجر في جهاز حماية المستهلك بفاتورة الشراء؛ ليتم اتخاذ الإجراءات صارمة وإلزام التاجر بدفع غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.