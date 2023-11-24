مخالف للقانون..التحقيق مع مالك مطبعة يطبع الكتب بدون تفويض من أصحابها

تباشر النيابة العامة التحقيق مع مالك مطبعة كائنة يقوم بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بمخالفة للقانون.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (45000 نسخة من الكتب بدون تصريح بالمخالفة للقانون) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة مواطن بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على سلاح الجريمة واستدعاء الشهود لسماع أقولهم حول الواقعة وملابساتها.

وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الجثة لحين إصدار تصريح بالدفن بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية لجثة المتوفى.

وتلقى مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، بلاغا بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة المركز.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين "أبناء عمومة" طرف أول (سائق "توفى إثر إصابته بعيار ناري" – نجل شقيقه مزارع)، طرف ثانى (سائق مركبة "توك توك" – "نجل عمومته" عامل) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، أطلق خلالها الثالث عيار ناري من بندقية كانت بحوزته أحدث إصابة الأول التى أودت بحياته بسبب خلافات فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.