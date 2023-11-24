وتريات أوبرا الإسكندرية تعزف الموسيقي المصرية بمسرح سيد درويش

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة عازفة الفلوت صفاء عبد الرحمن ويلعب دور الراوي محمد حسني، تحت "عنوان الموسيقي المصرية" وذلك في الثامنة مساء الجمعة 24 نوفمبر علي مسرح سيد درويش.

يتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال فى القالب الكلاسيكى لمؤلفين مصريين منها رؤية جديدة لدور العفو يا سيد الملاح لـ نادر عباسي ، متتالية الفرسان لـ خالد شكري، شخصيات من الحارة لـ محمد سعد باشا، متتابعة صغيرة للوتريات لـ جمال عبد الرحيم، البداية -النهاية - ربما لـ شريف محيي الدين، رباعيات صلاح جاهين لـ راجح داود.

جدير بالذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تم تأسيسه على يد الدكتورة نيفين المحمودي، قدم عدد كبير من الحفلات الناجحة، كما شارك في مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية، وذلك ضمن التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.