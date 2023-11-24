الشباب تُطلق مبادرة «كُن قياديًا ٠٠ كُن مؤثرًا من الطلائع للطلائع» بعد غدٍ

تُطلق وزارة الشباب والرياضة ،بعد غدٍ الأحد ، مبادرة « كُن قياديًا ٠٠ كُن مؤثرًا من الطلائع للطلائع » ، وذلك تزامنًا مع اقتراب الفصل التشريعي الأول لبرلمان طلائع مصر 2023 - 2024 ، بمشاركة 100 عضو من المشاركين السابقين في برلمان طلائع مصر ، خلال الفترة من 26 لــ29 نوفمبر الجاري ، بدار الهيئة ، الهندسية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

وتستهدف المبادرة التسويق لفكرة برلمان الطلائع وشرح الاستمارة الالكترونية لتطبيقها في انتخابات محاكاة برلمان الطلائع على مستوى الجمهورية، خلال الفترة المقبلة، بنفس لائحة وشروط الانتخابات البرلمانية ،حيث من المقرر تدريب المشاركين في المبادرة *للنزول* الي مراكز الشباب والأندية والمدارس والمعاهد الأزهرية لشرح فكرة البرلمان وكيفية الاشتراك به .

ومن المقرر ايضًا أن يتم إجراء انتخابات برلمان الطلائع باستخدام برنامج التصويت الإلكتروني، بإشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية ، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية، وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة والتحول الرقمي .

تجدر الإشارة أن وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف ، قد أعلنت عن شروط ومعايير الترشح في برلمان طلائع مصر في ثوبه الجديد إلكترونيا لعام ٢٠٢٤ ، تحت شعار « عـلم ٠٠ إبداع ٠٠ قيادة ٠٠ مسؤولية » ، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب والمدارس والمعاهد الأزهرية والأندية الرياضية ( نادي واحد فقط بكل محافظة ) حيث جاءت متطلبات الترشح أن يكون المشارك مواطنا مصريًا يتراوح عمره بين 10 و18 عاماً يوم إغلاق استمارة المشاركة ، إتاحة التسجيل الإلكتروني حتى الــ 10 من ديسمبر المُقبل.