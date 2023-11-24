تفاصيل علاقة أحمد بدير بـ "عبد الأحد "من أعيان المغرب

يستعد النجم الكبير أحمد بدير لتصوير دوره في مسلسل" ألف ليلة وليلة"، العمل مقرر أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

ويجسد بدير شخصية عبد الأحد أحد أعيان دولة المغرب، العمل في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، ومكون من 30 حلقة.

النجم الكبير أحمد بدير

مسلسل ألف ليلة وليلة ،من بطولة كل من النجم ياسر جلال ،ياسمين رئيس ،نور اللبنانية،شيري عادل،تارا عماد،مايان السيد ،أحمد بدير،عبد العزيز مخيون ،وفاء عامر،آيتن عامر،محمد التاجي،محمود البزاوي،فتوح أحمد ،محمد علي رزق كوكبة كبيرة من النجوم الشباب ،العمل من تأليف أنور عبد المغيث،وإخراج إسلام خيري.

وعلى نفس السياق يشارك النجم أحمد بدير في فيلم" الغربان" بطولة النجم عمرو سعد ،إذ يجسد بدير شخصية والد دينا الشربيني،العمل يضم كوكبة كبيرة من النجوم أبرزهم ، عمرو سعد ،دينا الشربيني،محمد علاء،أسماء ابو اليزيد،ماجد المصري،جميل برسوم، صفاء الطوخي، عبد العزيز مخيون،محمود البزاوي، كوكبة كبيرة من النجوم.

النجم الكبير أحمد بدير

ويشارك أيضا النجم الكبير أحمد بدير في مسلسل" البيت بيتي2" ،والمقرر عرضه قريباً على أحد المنصات الإلكترونية، العمل من بطولة كوكبة كبيرة من النجوم أبرزهم كريم محمود عبد العزيز ، مصطفى خاطر ،محمد محمود عبد العزيز ، ميرنا جميل،سامي مغاوري، سليمان عيد ،العمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب،وإنتاج أمير شوقي ،وإخراج خالد مرعي.

كما تعاقد النجم الكبير أحمد بدير خلال الفترة الماضية على المشاركة في مسلسل المداح الجزء الرابع، العمل من المقرر أن يشارك في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

النجم الكبير أحمد بدير

"المداح 4"من بطولة كل من النجم حماده هلال ،هبة مجدي، خالد سرحان،حنان سليمان، كما يشارك عدد من النجوم كضيوف شرف وأبرزهم خالد زكي، محمد رياض، لوسي، عبد العزيز مخيون ،أحمد ماهر، عفاف رشاد، هلا السعيد، سلمي أبو ضيف، دنيا عبد العزيز، أحمد كشك، العمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، شريف يسري ،ومن إخراج أحمد سمير فرج.