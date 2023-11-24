25 مصابًا.. مصدر يكشف تفاصيل حادث تصادم أمام مدينة الشروق

كشف مصدر أمني تفاصيل الحادث الذي شهد طريق السويس اتجاه القاهرة أمام مدخل مدينة الشروق، حيث اصطدمت سيارة ميني باص بأخرى ملاكي، ونتج عنه إصابة 25 شخصا، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم نقل المصابين إلي المستشفي واتخاذ الإجراءات اللازمة،ورفع حطام الحادث بالكامل

كانت غرفة النجدة ،تلقت بلاغ بوقوع بوقوع حادث تصادم بطريق السويس الصحراوى أمام مدخل الشروق 3 ، وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف وتبين بالفحص تصادم بين سيارة ملاكى واخرى أتوبيس نقل عام مما اسفر عن اصابة 22 شخصا وقامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج .

وقال المصدر إن التحريات الأولية توصلت إلى انه بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدان السيطرة على السيارة، فاصطدما ببعضهما مما تسبب في وقوع الحادث .