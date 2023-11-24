اليوم..إتحاد جدة يحل ضيفًا على الأتفاق في أول أختبار لجاياردو مع العميد

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق الاتفاق مساء اليوم الجمعة في المباراة التي ستجمع بينهما على استاد عبدالله الدبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

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تعد مباراة إتحاد جدة والأتفاق هي الأولي للمدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو والذي تولي تدريب العميد خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

وكانت إدارة العميد قررت إقالة نونو سانتو، بسبب تراجع نتائج الفريق على المستوي المحلي والقاري.

ويدخل الاتحاد السعودي المباراة وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة ، فيما يأتي الأتفاق في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

موعد مباراة إتحاد جدة والأتفاق



تنطلق صافرة بدأ أحداث مباراة إتحاد جدة والأتفاق في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إتحاد جدة والأتفاق



تذاع مباراة إتحاد جدة والأتفاق بشكل حصري عبر قناة SSC EXTRA 1 HD الناقل الحصري لمباريات دوري روشن.

معلق مباراة إتحاد جدة والأتفاق

يعلق على مباراة إتحاد جدة والأتفاق كل من رؤوف خليف، وفارس عوض، وعبد الإله العمري.