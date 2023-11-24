نجم الزمالك السابق: فتوح أغلق جميع الأبواب بعد ظهوره مع لاعبي الأهلي

يرى أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق أن أحمد فتوح لاعب الزمالك أغلق جميع الأبواب مع الزمالك والتي من شانها تهدئة الأجواء بعد ظهوره مع لاعبي الأهلي في الايام الأخيرة.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "هناك لاعبين في الزمالك تم توجيه الدعوة لهم لحضور حفل افتتاح ملعب حسين الشحات ولم يحضروا المناسبة، باستثناء أحمد فتوح الذي حضر مع لاعبي الأهلي، واللاعب أصبح لديه مشكلة مع الجماهير والإدارة، وكان يجب أن يتلافي الظهور في هذه الاحتفالية حاليا، رغم أن الموقف محسوم بعدما تم عرضه للبيع".

وأضاف: "كل لاعب عليه أن يتحمل عواقب قراراته، ووجهة نظري أن ملف أحمد فتوح أصبح مغلق في نادي الزمالك تمامًا، ولو كان هناك أمل بسيط انتهى تماما بعدما ظهر مع لاعبي الأهلي مؤخرا".

وأكد عيد عبدالملك، أن مباريات الفرق المصرية في بطولات إفريقيا جميعها في المتناول سواء في دوري الأبطال أو الكونفدرالية، مشيرا إلى أن بيراميدز فنيا أفضل من مازيمبي الكونغولي، حتى في غياب وليد الكرتي ومصطفى فتحي، في ظل توافر عدة عناصر آخرى مثل فخري لاكاي ورمضان صبحي وغيرهم. والأقرب هو الاعتماد على مهند لاشين، وقد يشارك بلاتي توريه مع عبدالله السعيد. ومن الصعب البدء بأحمد توفيق، ومن الوارد مشاركة كريم حافظ كجناح في هذه المباراة أمام محمد حمدي".

وأوضح أن فريق مازيمبي بعيد تماما عن الحالة الفنية التي كان عليها قبل سنوات، وأعتقد أنه لن يحقق شيئا كبيرا في دوري الابطال، وبيراميدز قادر على الفوز أمام مازيمبي بهدفين أو أكثر.

وتابع: "مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني في متناول لاعبي الفريق الأحمر، وأتمنى أن تساهم في عودة الثقة لهم، وأن يتم تقديم أداء جيد خلال اللقاء، والتشكيل الأقرب هو الشناوي والدبيس وعبدالمنعم وياسر ابراهيم ومحمد هاني، ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور، وبيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات ( ومن الوارد مشاركة صلاح محسن ايضا)".