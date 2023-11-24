علامة على أطراف الأصابع تحذر من الالتهاب الرئوي

مثل العديد من الأمراض الأخرى، يعد الالتهاب الرئوي مرضًا أكثر خطورة على الأشخاص الضعفاء، بما في ذلك كبار السن والصغار، ويحدث هذا عندما تلتهب الرئتان، وعادةً ما يكون سببه عدوى مثل الأنفلونزا وكوفيد-19.

تقول الطبيبة العامة تاتيانا زاخاروفا لـ MedicForum: "يمكن أن تكون بعض أنواع الالتهاب الرئوي معدية في الواقع إذا سعل المصابون أو عطسوا أو تحدثوا، وأطلقوا قطرات في الهواء من الجهاز التنفسي، ثم يستنشقونها من قبل الآخرين".

وفي الأسابيع الأخيرة، أعربت السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم عن قلقها إزاء ارتفاع حالات الالتهاب الرئوي بين الأطفال المبلغ عنها في الصين.

على الرغم من أن العديد من الأشخاص يتعافون من الالتهاب الرئوي في غضون أسبوع، إلا أنه قد يكون شديدًا، مما يؤدي إلى دخول المستشفى وحتى الوفاة ولذلك، فمن المهم للغاية تحديد أي علامات محتملة للمرض تشبه العديد من أعراض عدوى الرئة: السعال وضيق التنفس وألم في الصدر ومع ذلك، هناك أيضًا علامات غير عادية قد لا تتوقعها.

تظهر إحدى هذه العلامات على الأصابع

لأظافر الزرقاء هي أحد الأعراض "الشائعة" للالتهاب الرئوي. الجلد أو الشفاه أو أطراف الأصابع التي تبدو زرقاء يمكن أن تشير أيضًا إلى المرض لدى الأطفال ويمكن أن تتراوح أعراض الالتهاب الرئوي من خفيفة إلى حادة، اعتمادًا على سبب المرض ومدى مرضك وتشرح زاخاروفا: "إنها صحية بشكل عام".

ومع ذلك، فهي تحذر من أن العديد من الأعراض الشائعة يمكن الخلط بينها وبين نزلات البرد أو الأنفلونزا.

تشمل العلامات الأخرى التي يجب البحث عنها ما يلي:

ارتفاع درجة الحرارة، حتى 40.5 درجة مئوية

السعال مع مخاط أخضر أو أصفر أو دموي

قشعريرة تجعلك تهتز

الشعور بعدم القدرة على التقاط أنفاسك، خاصة عندما تتحرك كثيرًا

أشعر بالتعب الشديد

فقدان الشهية

ألم حاد أو طعن في الصدر

أنا أتعرق كثيرا

سرعة التنفس ونبض القلب

الارتباك (عند كبار السن)

عندما يصاب الأطفال بالالتهاب الرئوي، يصعب اكتشاف الأعراض

لكنها قد تشمل:

التنفس السريع

صعوبة في التنفس

حرارة

سعال

الصفير.