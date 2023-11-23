تناول اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان يساعد في مكافحة السرطان

وجد العلماء أن الأحماض الدهنية الموجودة في بعض اللحوم ومنتجات الألبان تساعد الجسم على مقاومة الأورام، ولم يعد تناول اللحوم ومنتجات الألبان شائعًا اليوم كما كان في العقود السابقة، وذلك لأسباب أخلاقية وصحية.

على سبيل المثال، أظهرت بعض الدراسات أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء قد يكون عامل خطر للإصابة ببعض الأمراض، مثل سرطان الأمعاء، ومع ذلك فقد وجدت دراسة جديدة أن الحمض الموجود في بعض اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان قد يساعد في الواقع على حماية الجسم من السرطان.

ووجد العلماء أن حمض الترانس فاسينيك (TVA) - وهو حمض دهني موجود في لحوم البقر والضأن ومنتجات الألبان - يحسن قدرة الخلايا المناعية على محاربة الأورام ووجدت الدراسة أيضًا أن المرضى الذين لديهم مستويات أعلى من TVA في الدم استجابوا بشكل أفضل إلى العلاج المناعي، مما يشير إلى أنه يمكن أن يعمل كمكمل غذائي بالإضافة إلى علاج السرطان السريري، كما يقول عالم الأورام أليكسي فرولوف لـ MedicForum.

هناك العديد من الدراسات التي تحاول فك العلاقة بين النظام الغذائي وصحة الإنسان، ولكن فهم الآليات الأساسية أمر صعب للغاية بسبب التنوع الكبير في الأطعمة التي يتناولها الناس، من خلال التركيز على العناصر الغذائية التي يمكن أن تنشط استجابات الخلايا التائية، وجد العلماء مادة تعزز بالفعل المناعة المضادة للأورام عن طريق تنشيط مسار مناعي مهم.

بالنسبة للدراسة، بدأ الفريق بقاعدة بيانات تضم حوالي 700 جزيء معروف من الطعام وقام بتجميع مكتبة "مغذيات الدم" المكونة من 235 جزيئًا مشتقًا من المغذيات النشطة بيولوجيًا.

ثم قاموا بفحص المركبات الموجودة في المكتبة الجديدة للتأكد من قدرتها على التأثير على المناعة المضادة للأورام.

وبعد أن قام العلماء بتقييم أفضل ستة مرشحين في الخلايا البشرية والفأرية، رأوا أن TVA يعمل بشكل أفضل وبعد ملايين السنين من التطور، لم يتبق سوى بضع مئات من المستقلبات المشتقة من الغذاء والتي تنتهي في نهاية المطاف بالانتشار في الدم، مما يعني أنه قد يكون لها دور ما في بيولوجيتنا.

أخيرًا، وجدت الدراسة أن TVA عزز قدرة دواء العلاج المناعي على قتل خلايا سرطان الدم لدى المرضى، ومع ذلك، لا يعتقد العلماء أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء هو الحل ويأملون في العثور على نتائج مماثلة في النباتات.

هناك أدلة متزايدة حول الآثار الصحية الضارة الناجمة عن تناول الكثير من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، لذلك لا ينبغي أن تؤخذ هذه الدراسة كذريعة لتناول المزيد من البرجر بالجبن والبيتزا.

يقول عالم الأورام: "هناك أدلة مبكرة تظهر أن الأحماض الدهنية النباتية الأخرى ترسل إشارات من خلال مستقبل مماثل، لذلك نعتقد أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن المغذيات النباتية قد تفعل الشيء نفسه عن طريق تنشيط مسار CREB".

تشمل طرق الوقاية من السرطان ما يلي:

ممنوع التدخين

الحفاظ على وزن صحي

نظام غذائي صحي متوازن

ضع واقي الشمس أو قم بالتستر في الشمس

الإقلاع عن الكحول