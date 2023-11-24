الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يتفقد مستجدات تطوير السوق القديم ومصر القديمة بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية ليلية في اطار الجولات المستمرة لمتابعة المشروعات الجارية بالمحافظة.

تابع المحافظ،خلال الجولة  مستجدات أعمال التطوير الجارية بالسوق التجارى القديم ومنطقة مصر القديمة ، موجها بضرورة  الحفاظ علي الطابع  التراثي المميز للسوق القديم، باعتباره من أهم المزارات السياحية والمفضلة لدى كافة الزائرين من مختلف الجنسيات.

كما وجه المحافظ بضرورة توفر أنشطة تتناسب مع طبيعة السوق .

وشدد المحافظ علي استمرار أعمال النظافة والصيانة الدورية اليومية للحفاظ علي المظهر اللائق للسوق، كما قام بصرف مكافآت فورية لعمال النظافة تشجيعا وتقديرا لدورهم .

وتابع محافظ جنوب سيناء خلال الجولة حملات التبرع بالدم لصالح بنك الدم بالمحافظة وحرص 

علي إجراء حوار مع المتبرعين والقائمين بإجراءات التبرع .

وحرص السائحين المتواجدين خلال الجولة علي التقاط الصور التذكارية مع محافظ جنوب سيناء معربين عن سعادتهم بما رأوه فى شرم الشيخ من سحر وجمال ونظافة وامان.

FB_IMG_1700783822424
FB_IMG_1700783822424
FB_IMG_1700783820464
FB_IMG_1700783820464
FB_IMG_1700783818440
FB_IMG_1700783818440
FB_IMG_1700783816345
FB_IMG_1700783816345
FB_IMG_1700783811869
FB_IMG_1700783811869
FB_IMG_1700783813997
FB_IMG_1700783813997
الجريدة الورقية