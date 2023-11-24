محافظ جنوب سيناء يتفقد مستجدات تطوير السوق القديم ومصر القديمة بشرم الشيخ
قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية ليلية في اطار الجولات المستمرة لمتابعة المشروعات الجارية بالمحافظة.
تابع المحافظ،خلال الجولة مستجدات أعمال التطوير الجارية بالسوق التجارى القديم ومنطقة مصر القديمة ، موجها بضرورة الحفاظ علي الطابع التراثي المميز للسوق القديم، باعتباره من أهم المزارات السياحية والمفضلة لدى كافة الزائرين من مختلف الجنسيات.
كما وجه المحافظ بضرورة توفر أنشطة تتناسب مع طبيعة السوق .
وشدد المحافظ علي استمرار أعمال النظافة والصيانة الدورية اليومية للحفاظ علي المظهر اللائق للسوق، كما قام بصرف مكافآت فورية لعمال النظافة تشجيعا وتقديرا لدورهم .
وتابع محافظ جنوب سيناء خلال الجولة حملات التبرع بالدم لصالح بنك الدم بالمحافظة وحرص
علي إجراء حوار مع المتبرعين والقائمين بإجراءات التبرع .
وحرص السائحين المتواجدين خلال الجولة علي التقاط الصور التذكارية مع محافظ جنوب سيناء معربين عن سعادتهم بما رأوه فى شرم الشيخ من سحر وجمال ونظافة وامان.
- المشروعات الجارية بالمحافظة
- عمال التطوير الجارية
- أعمال النظافة والصيانة
- استمرار أعمال النظافة
- السوق التجاري القديم
- تطوير السوق القديم
- الجولات المستمرة
- أعمال التطوير الجاري
- ضرورة الحفاظ
- تطوير السوق
- متابعة المشروعات الجارية
- أعمال التطوير الجارية
- مستجدات أعمال
- خالد فودة محافظ جنوب سيناء
- متابعة المشروعات
- المشروعات الجارية
- عن سعادته
- مختلف الجنسيات
- التقاط الصور التذكارية
- الصيانة الدورية
- السوق التجارى
- بالسوق التجاري
- أعمال النظافة
- بجولة تفقدية
- المتبرعين
- السوق القديم
- بشرم الشيخ
- محافظ جنوب سيناء
- أعمال التطوير
- جولة تفقدية
- الجنسيات
- التبرع بالدم
- شرم الشيخ
- سياح
- جنوب سيناء
- مصر القديمة
- عمال النظافة
- بنك الدم
- المستمرة
- المتواجد
- المتواجدين
- سائحين
- مشروعات
- المشروعات