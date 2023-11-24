فريقان لم يحققا الانتصار في الدوريات الكبرى حتى الآن.. الإسباني صاحب أسوأ أرقام

قبل استئناف مباريات الموسم بعد التوقف الدولي

تنطلق منافسات الدوريات حول العالم بداية من اليوم الجمعة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وقبل الدخول في فترة مباريات المنتخبات فشل فريقين في تحقيق أي انتصار بمواجهات الدوري، ونسلط الضو من خلال التقرير على أرقام الأندية أصحاب المركز الاخير في كل مسابقة وأبرز أرقامها.

الأندية تستغل فترة التوقف لمحو أثار سلبية بداية الموسم

أصبح نادي الميريا هو الفريق الوحيد في الدوري الإسباني الذي لم يحقق الفوز في أي مباراة من التي خاضها بمنافسات الليجا حتى مرور 13 جولة، ليكون صاحب أسوء مسيرة من بين الاندية بالدوريات الخمسة الكبرى.

حصد نادي الميريا 3 نقاط من التعادل في 3 مواجهات بعدما خسر 10 مباريات، ليكون أسوء فريق والأكثر هزيمة بالتساوي مع نادي بيرنلي الذي تلقى الهزيمة عشرة مرات أيضًا لكنه فاز في لقاء وجمع 4 نقاط من 12 جولة لعبها.

لم يحقق فريق ساليرنتينا أي انتصار بعد مرور 12 جولة من عمر مواجهات الدوري الإيطالي، ليحتل المركز الأخير أيضًا برصيد 5 نقاط من التعادل في 5 مواجهات.

يمتلك النادي الإيطالي أضعف خط دفاع في المسابقة بـ 24 هدف دخل شباكه، بينما استقبلت شباك نادي الميريا 35 هدف خلال 13 جولة، بمعدل 2.6 هدف في كل لقاء وهي نسبة مرتفعه.

الحزم يتفوق على اندية الدوريات الخمسة الكبرى

يمتلك نادي الحزم صاحب المركز الاخير في الدوري السعودي 7 نقاط من انتصار و4 تعادلات وخسارة 8 مواجهات، ليكون الأفضل في الدوريات الستة المذكورة.

فهو الاكثر حصدًا للنقاط من بينهم بـ 7 نقاط، كما انه الأقل هزيمة بالتساوي مع نادي ساليرنتينا بت 8 لقاءات، وصاحب أقوى خط هجوم بالتساوي مع نادي الميريا الأخير بالدوري الإسباني بـ 15 هدف.

ويمتلك نادي يونيون برلين صاحب المركز الاخير في الدوري الألماني أقوى خط دفاع من بين الاندية المذكورة بـ 26 هدف في شباكه، وحقق الانتصار في مواجهتين وسجل 11 هدف، يمتلك الفريق 6 نقاط.