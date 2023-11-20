إيران تنفي اتهامات بالضلوع في احتجاز سفينة إسرائيلية (فيديو)

نفت وزارة خارجية إيران، اتهامات الاحتلال الإسرائيلي بشأن ضلوع طهران بالاستيلاء على سفينة في البحر الأحمر، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الإثنين.

واحتجزت جماعة الحوثي اليمنية، أمس الأحد، "سفينة شحن إسرائيلية" جنوبي البحر الأحمر واقتادتها إلى ميناء غربي اليمن، وذلك بعد أيام فقط من إصدار الحوثيين رسما بيانيا مع تعليقات بالعبرية والعربية والإنجليزية تقول: "سوف نغرق سفنكم".

ولم يكشف بيان الجماعة موقع السفينة "غالاكسي ليدر" حاليا، لكن وكالة "فرانس برس" قالت إن الحوثيين نقلوها إلى ميناء الصليف في الحديدة.

أول تعليق من إسرائيل على احتجاز السفينة

وفي وقت سابق، قالت إسرائيل إن الجماعة احتجزت سفينة في البحر الأحمر، لكنها "ليست مملوكة لإسرائيليين وليس من بين طاقمها إسرائيليون"، وكانت ترفع علم جزر الباهاما.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن السفينة "غادرت تركيا في طريقها إلى الهند، وأفراد طاقمها مدنيون من جنسيات مختلفة، وليس من بينهم إسرائيليون. إنها ليست سفينة إسرائيلية".

واعتبر أن "خطف سفينة شحن من قبل الحوثيين قرب اليمن في جنوب البحر الأحمر حادث خطير للغاية ذو عواقب عالمية".

ودان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، "بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية"، متهما الحوثيين بخطف "السفينة المملوكة لشركة بريطانية وتديرها شركة يابانية بناء على تعليمات إيرانية".