علاقة القهوة بتكون حصوات الكلى

أثبتت دراسة علمية إن استهلاك الكافيين وتناول القهوة قد يساعد في منع تكون حصوات الكلى التي تصيب جميع الأعمار حتى الأطفال والمراهقين و تحدث بمقدار الضعف عند الذكور مقارنة بالإناث.

القهوة وتأثيرها على الكلى

ووفقًا لما ما ذكره موقع webmed ، يوصي الأطباء بشرب مزيدٍ من الماء والمراقبة الجيدة لمدخول الصوديوم والكالسيوم لتقليل خطر الإصابة بالحصيات الكلوية.

وللقهوة خصائص مدرة للبول، لذا يفترض الناس أن شرب القهوة قد يقود إلى الجفاف وزيادة خطر تشكل الحصيات الكلوية بالنتيجة، وهذا ما تخالفه البيانات الحالية،

ففي الواقع، تظهر الأبحاث الحديثة أن استخدام الكافيين قد يمنع تشكل حصوات الكلى.

ووفقًا لدراسة سابقة، فالكافيين بمختلف أشكاله سواء كان في الشاي أو الصودا أو القهوة أو الكحول، يقي من خطر الإصابة بالحصيات الكلوية، والانتقال من شرب كوب واحد إلى كوب ونصف يوميًا قد يخفض احتمالية الإصابة بالحصيات الكلوية بنسبة تصل إلى 40%.

في الوقت نفسه، توصلت دراسة أخرى إلى أن شاربي القهوة أو الشاي أقل عرضة للإصابة بحصوات الكلى ممن لا يشربون سوائل تحتوي الكافيين، مما يظهر أن الماء يزيد الدفق البولي، ما يحمي من الحصيات الكلوية.