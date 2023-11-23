الاحتلال يقصف المستشفى الإندونيسي ويعرض حياة 200 مصاب والكادر الطبي للخطر

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث الرسمي باسم الصحة في غزة، إن ما يحدث الآن في المستشفى الإندونيسي هو نفس السيناريو الذي قام به الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي، في محاولة منه لاستغلال الساعات الأخيرة قبل سريان الهجنة.

وأشار القدرة في تصريحات صحفية إلى أن الاحتلال يمارس سياسة الحرب المسعورة على القطاع موضحا أن قوات الاحتلال أطلقت القذائف والمدفعية على محيط المستشفى صاحب ذلك إطلاق نار كثيف.

ويحاصر الاحتلال الإسرائيلي الآن المستشفى الإندونيسي وبداخله طواقم طبية وأكثر من 200 مصاب حياتهم معرضة للخطر.

ودعا القدرة الجميع من أجل الحفاظ على المصابين والطواقم الطبية وعدم استهداف المستشفيات، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية والمصابين رفضوا الخروج من المستشفي إلا تحت حماية دولية،ة موضحا أن الدبابات تحاصر محيط المستشفى، حيث أقسمت الطواقم الطبية بعدم الخروج أمام القصف الإسرائيلي إلا بعد خروج المصابين مهما كلفاه ذلك .

وطال القصف الإسرائيلي المولدات الكهربائية وأجزاء كبيرة من المباني، كما اشتعل المولد الخاص بالمستشفى الأندونيسي بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال.

وكانت حماس وإسرائيل قد توصلتا إلى اتفاق حول هدنة مؤقتة تبدأ الجمعة وتستمر 4 أيام وتتضمن عملية لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى أكثر من 14532 بينهم أكثر من 6000 طفل، و4000 امرأة، وهذا يعني أن 69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء، بينما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 35000 أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.