إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بأسوان

شهد طريق مصر أسوان الزراعي حادث تصادم 3 سيارات، أمام قرية العقبة شمالي مدينة أسوان، أصيب فيه ثلاثة أشخاص.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا بوقوع حادث تصادم على طريق مصر أسوان الزراعي أمام منطقة العقبة الكبرى، وبالانتقال تبين إصابة ثلاثة أشخاص نتيجة تصادم ثلاث سيارات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، والمصابون هم سيد محمود صالح “56 سنة”، وحسن مصطفى أحمد “٣١ سنة”، وأحمد عبدالرازق عبدالعظيم “28 سنة”.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفى سياق أخر أنهى شاب حياة شقيقته من ذوى الهمم خنقا، وقام بسكب مادة كاوية “مياة نار” على وجهها، بسبب شكه فى سلوكها، فى محافظة الفيوم.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز الفيوم، يفيد ورود إشارة من مستشفى الجامعه بوصول فتاة تدعى “زينب .م” 16 سنة مصابة بـ حروق فى الوجه نتيجة سكب مادة كاوية، وآثار خنق حول الرقبة.

وتبين من تحريات المباحث التى أشرف عليها مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، أن شقيق المجنى عليها يدعى “محمد .م” كان يعمل بمنطقة الدويقة بالقاهرة بصحبة أسرته، وعقب عودتهما الأسبوع الماضى قام بخنق شقيقته «من ذوى الهمم» وسكب على وجهها مادة كاوية "مياه نار" انتقامًا منها لشكه فى سلوكها.

تم إلقاء القبض على المتهم الذى اعترف بارتكابه الجريمة، معللًا ذلك لشكه فى سلوك شقيقته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.