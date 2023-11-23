جامعة أسيوط تنظم دورة تدربيه للطالب والطالبة المثاليين

تقوم إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات في الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط بتنظيم دورة تدريبية للطلاب والطالبات المثاليين الذين شاركوا في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات جامعة أسيوط للعام الجامعي 2024/2023 في قاعة المناقشات بالمبنى الإداري للجامعة.

تهدف الدورة إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب والطالبات المثاليين وقدرتهم على المنافسة على مستوى الجامعة، حيث سيحضر الطلاب الفائزون كطلاب وطالبات مثاليين على مستوى كلياتهم بالجامعة.

وتهدف الدورة التدريبية لتطوير مهارات القيادة والاتصال والتفكير النقدي للطلاب والطالبات المثاليين في جامعة أسيوط. سيتم تقديم سلسلة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية التي ستمكن الطلاب من تنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية والوظيفية.

وتعلم الطلاب والطالبات عن كيفية تطوير وتعزيز مهاراتهم في تحليل المشكلات واتخاذ القرارات المناسبة. سيتم توفير فرص للتفاعل والتعاون مع زملائهم وتبادل الخبرات والمعرفة. سيتمكن الطلاب من فهم أهمية العمل الجماعي والقدرة على العمل ضمن فريق.

وتم تحفيز الطلاب والطالبات على التطوير المستمر والسعي لتحقيق النجاح الأكاديمي والمهني. سيتم تقديم نماذج للطلاب الناجحين والقدوات لإلهامهم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في دراستهم وحياتهم الشخصية.

وبدأت الدورة اليوم الأول بحضور الدكتور خالد فتحي وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشؤون التعليم والطلاب في جامعة أسيوط. وأكد الدكتور خالد فتحي بعض المهارات الشخصية التي يجب أن يتسم بها الطالب المثالي وقدرته على العرض الجيد لمهاراته وقدراته وأهمية العرض الذي يقدمه الطالب عن نفسه وبالتالي يعبر عن مدى قدرة الطالب على تمكنه من العرض الجيد والثقة بالنفس والقدرة على التأثير في الآخرين وضرورة سلامة اللغة والتواصل الجيد مع الحضور وغيرها من المهارات الشخصية والتي يجب أن يتحلى بها الطالب المثالي. كما أوضحت الأستاذة أميمة إبراهيم شروط المسابقة وما يجب أن يركز عليه الطالب في منافسته ومدى أهمية الاطلاع على اللائحة الداخلية للطالب المثالي وأوضحت عدد من بنود اللائحة التي يجب أن لا يغفل عنها الطالب المثالي خلال منافسته على مستوى الجامعة. وهدفت الدورة في اليوم الثاني وبحضور الدكتور شرين عبد الغفار الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب والدكتورة سارة عبد الناصر المعيدة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب. أوضحت الدكتورة شرين للطلاب أن اللغة الإنجليزية لغة يسيرة يسهل التعامل معها إذا تعاملنا معها كأداة للتعبير بشكل حياتي وليس أكاديمي وشرحت لهم كيف يمكن للطالب أن يعرف نفسه ويعرض مهاراته وقدراته وإنجازاته باللغة الإنجليزية بطريقة سلسة وما يجب أن يركز عليه خلال المقابلة الشخصية في مسابقة الطالب المثالي وما يجب أن يذكره ويكون مفيد ومؤثر كطالب مثالي.

أشارت الدكتورة سارة إلى بعض الأمثلة للطلاب وعرضت بعض مهاراتهم وقدراتهم في اللغة وتدريبهم على العرض باللغة الإنجليزية لتحسين اللغة واستخدامها وكيفية البحث واختيار المصطلحات المناسبة لذلك.

وفي اليوم الثالث والختامي للدورة التدريبية، تم عقد اختبار للطلاب في المعلومات العامة وهو جزء من المنافسة على مستوى كليات الجامعة.

ثم تم عقد ندوة عن مهارات العرض الفعال قدمها الدكتور محمد مصطفى حمد، وكيل كلية التربية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع. قدم محاضرة رائعة مليئة بالحيوية والتفاعل والمهارات الشخصية التي يجب أن يتحلى بها الطالب المثالي عند تقديم عرضه، والذي يعبر فيه عن شخصيته ومثاليته ومهاراته الحركية واللغوية والحوارية وذكاءه الاجتماعي وكيفية التعامل مع الحضور بشخصياتهم المختلفة، وكيفية الرد اللائق من الطالب المثالي وكيفية عرض مهاراته وإنجازاته وأنشطته بشكل هادف ومتقن.

كما قدم الدكتور طرق العرض التي تعمل على جذب الحضور ولجنة التحكيم للطالب المثالي، وكيفية ظهوره واطلالته التي تعبر عن شخصيته وحضوره، مما أثار إعجاب الطلاب جميعًا وأشادوا بتلك المعلومات وتأثيرها في عروضهم بشكل أفضل والتعامل بشكل أكثر تأثيرًا وفاعلية.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك فرصة للطلاب والطالبات للتعرف على بعضهم البعض وتوسيع شبكة العلاقات الاجتماعية. ستوفر الدورة التدريبية بيئة تفاعلية وداعمة حيث يمكن للمشاركين تبادل الأفكار والخبرات وبناء علاقات جديدة ومستدامة.

يعتبر المشاركة في الدورة التدريبية للطلاب المثاليين فرصة هامة للتطوير الشخصي والاجتماعي. ستمكنهم هذه الفعالية من الحصول على المهارات والمعرفة الضرورية لمواجهة تحديات الحياة الأكاديمية والمهنية. إن تنظيم إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بجامعة أسيوط لهدف توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب والطالبات لتحقيق النجاح والابتكار.

وانتهت الندوة بالإجابة على تساؤلات الطلاب والطالبات. شارك في الندوة مسؤولي النشاط بجامعة أسيوط ولاء حسني حسانين ومحمد عبد الحكم عبد الحفيظ ونهلة محمد محمد يسرا حسني عبد المالك وقامت بتوثيق منى اليمنى علاقات عامة الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب وإشراف عام: الدكتور مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط واعداد وتنفيذ أميمه ابراهيم خالد مديرة إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط

جانب من الدورة التدريبية

جانب من الدورة التدريبية

جانب من الدورة التدريبية