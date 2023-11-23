جامعة أسيوط تنظم فعاليات مراكز التدريب في فن الإبرة والحياكة والتطريز والكروشيه

تعلن إدارة الفنون بجامعة أسيوط قسم الحياكة والتطريز عن استمرار فعاليات مراكز التدريب في فن الإبرة والحياكة والتطريز والكروشيه يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الرابعة عصرًا بإشراف إيمان إبراهيم. تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف عام من الدكتور مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط. وتحت إشراف تنفيذي من محمد جمعة مدير إدارة الفنون بجامعة أسيوط وعفاف أحمد رئيس قسم الخياطة والتطريز بجامعة أسيوط.

إشراك الشباب في الفنون التقليدية مثل حياكة الإبرة وتطريز الكروشيه له أهمية كبيرة في الحفاظ على تراثنا الثقافي وتطوير مهاراتهم الفنية. ومن أجل تعزيز هذه الفنون، تعلن إدارة الفنون بقسم الحياكة والتطريز في جامعة أسيوط عن استمرار فعاليات مراكز التدريب لفن الإبرة وحياكة الكروشيه في شهري نوفمبر وديسمبر

تهدف هذه الدورات التدريبية إلى تعليم المشاركين تقنيات الحياكة والتطريز والكروشيه، بما في ذلك استخدام الأدوات المناسبة والتقنيات المتقدمة. وستستمر الفعاليات في يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.

تقتصر هذه الدورات على طلاب وطالبات جامعة أسيوط، حيث يمكن للمشاركين التعلم من خبرات ومعرفة المدربة إيمان إبراهيم المتخصصة في فن الإبرة وحياكة الكروشيه. وتتمتع إيمان بخبرة ومهارة عالية في هذا المجال، وستقوم بتعليم المشاركين الخطوات الأساسية والتقنيات المتقدمة لتحسين مهاراتهم وإبداعهم في فن الإبرة وتطريز الكروشيه.

تأتي هذه الدورات تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. وتشرف على إدارة هذه الفعاليات الدكتورة مديحة درويش المشرفة العامة على الأنشطة الطلابية.

تهدف هذه الفعاليات إلى تشجيع الشباب على اكتشاف مواهبهم الفنية وتطويرها، وتعزيز الاندماج في المجتمع والاستفادة من فرص التواصل والتعلم. كما تعتبر هذه الدورات فرصة للاسترخاء والتفرغ من ضغوط الحياة اليومية والتعبير عن الإبداع الشخصي.

يُشجَّع الطلاب والطالبات الذين يرغبون في المشاركة في هذه الدورات التواصل مع إدارة الفنون في جامعة أسيوط للحصول على مزيد من المعلومات والتسجيل. تذكّر أن المقاعد محدودة، لذا يُنصح بالتسجيل المبكر لضمان التواجد في هذه الفعالية الفنية المثيرة.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات