"التسامح الديني " ندوة نظمها بيت العائلة بمصنع السكر الابتدائية بدشنا

نظمت مدرسة مصنع السكر الابتدائية التابعة لإدارة دشنا التعليمية بمحافظة قنا، اليوم الخميس بإشراف على احمد بغدادي، ندوة عن التسامح الديني لطلاب المدرسة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، واشراف طارق نور الدين مدير عام ادارة دشنا التعليمية.

حاضر بالندوة الشيخ على محمد إسماعيل أمام وخطيب ومدرس بإدارة الأوقاف والقمص بولس متري وكيل مطرانية دشنا، وحث المحاضران التلاميذ على التسامح الديني والعيش المشترك والود والمحبة.

أدار الندوة محمد عباس مبارك معلم اللغة العربية ونظمتها كلا من وفاء عبد اللطيف شمروخ ونبيلة عدلي زاخر وايفلين انيس ذكي الاخصائيين الاجتماعيين بالمدرسة.