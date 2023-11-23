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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جامعة الدول العربية تطلق قافلة كبرى لإغاثة غزة

مساعدات لغزة
مساعدات لغزة

تنطلق غدًا الجمعة قافلة كبرى لجامعة الدول العربية محملة بمساعدات إنسانية وصحية واجتماعية لأهالي قطاع غزة، وذلك في إطار جهود الجامعة للتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من 50 يومًا.

مواد غذائية

وتشمل المساعدات التي ستحملها القافلة مواد غذائية وطبية ومستلزمات طبية وأدوات النظافة الشخصية ومواد بناء وإعادة إعمار.

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ويشارك في القافلة وفد رفيع المستوى برئاسة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، وعضوية عدد من كبار المسؤولين في الأمانة العامة.

وتوجه السفيرة أبو غزالة الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج على مبادرتها لإيصال المساعدات إلى غزة، وكذلك لوزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار على جهوده لتقديم الدعم الصحي لأهالي القطاع.

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