IATF 2023.. عزة فهمي تكشف أسباب خوفها من تصميم مجوهرات فرعونية

قالت عزة فهمي الرئيسة والمديرة الإبداعية ومؤسسة مجوهرات عزة فهمي، إن لديها فريق كبير سواء في التمويل أو الناحية القانونية يساعدها على النجاح.

أضافت خلال جلسة “التطور- استديو عزة فهمي للتصميم” على هامش فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF 2023، أنها فنانة ولديها خطوط وحدود لا تتخطاها.

تابعت تعلمنا الكثير من أوروبا والعلامات التجارية المصرية التي تذهب للعالمية قليلة جدا، والخبراء في أوروبا أفادوا في تبادل المعلومات والخبرة والثقافة والذوق.

أشارت إلى أنها كفنانة تتولد لديها طاقة إبداعية لأن الفن تزيل كل العوائق التي تعترض الطريق.

أوضحت أنها دائما كانت تشعر بالخوف من العمل على الأشكال الفرعونية لأنه يجب أن أحترم عظمة الحضارة المصرية القديمة، قضيت 10 سنوات قبل إصدار أول مجموعة فرعونية في عام 2012 بالتعاون مع زميلة تعمل في سقارة.

قالت أمينة غالي، مصممة رئيسة في مجوهرات عزة فهمي، ونجلتها، إن والدتها كانت حريصة دائما على التعلم، مشيرة إلى تأثرها بالتراث وتتطلب الأمر عدة سنوات لسد الفجوة بين الثقافات العربية والغربية.

تابعت أن والدتها تهتم بتعيين الشباب وتدريبهم على تصميم المجوهرات، ولديها شغف وطموح في حب التعلم.

أشارت إلى التوسع في الخارج ساعد أكثر في التسويق، مشيرة إلى تصميم قناع للوجه.

أضافت: "نعمل بشكل جماعي فبدون فريق جيد لن ننتج منتجات رائعة تجذب الآخرين".