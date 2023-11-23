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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

عروض رياضية لمدرسة الكاراتية بمركز شباب الساحل

مركز شباب الساحل
مركز شباب الساحل

نفذ مركز  شباب الساحل  بمحافظة جنوب سيناء عروض رياضية لمدرسة الكاراتية ضمن خطه نشاط المركز و عملا بمبادرة الرياضه مش بس كره  .

حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.

تحت رعايه الدكتور  اشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعة احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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الجريدة الورقية