عروض رياضية لمدرسة الكاراتية بمركز شباب الساحل

نفذ مركز شباب الساحل بمحافظة جنوب سيناء عروض رياضية لمدرسة الكاراتية ضمن خطه نشاط المركز و عملا بمبادرة الرياضه مش بس كره .

حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.

تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعة احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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