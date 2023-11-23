تحسن Bard AI في فهم مقاطع فيديو يوتيوب

قامت Google بتحديث برنامج الدردشة Bard AI حتى تتمكن من إجراء محادثات أعمق وأكثر فائدة معه عندما يتعلق الأمر بمقاطع فيديو YouTube. في أحدث سجل تحديث للتجربة، أعلنت الشركة أنها قامت بتوسيع إمكانيات ملحق Bard على YouTube بحيث يتمكن الذكاء الاصطناعي التوليدي، عند تمكينه، من "فهم بعض محتوى الفيديو". على سبيل المثال، قالت جوجل إنه سيكون بإمكانك أن تسأل بارد عن عدد البيض الذي تم استخدامه في مقطع فيديو لوصفة كعكة زيت الزيتون. وكما اقترحت Android Authority، فمن المحتمل أيضًا أن تتمكن من سؤاله عن اسم أدوات معينة في مقاطع فيديو DIY. بالنسبة لمراجعات الطعام، قد يتمكن Bard من إخبارك بمكان وجود مطاعم معينة تمت مناقشتها في مقاطع الفيديو، أو من أين يأتي مطبخ معين.

اكتسب Bard لأول مرة القدرة على سحب البيانات من YouTube في سبتمبر بعد تحديث يدمجها مع منتجات Google الأخرى، بما في ذلك المستندات والخرائط وLens ورحلات الطيران والفنادق. ومع ذلك، لم يتمكن من تحليل محتويات مقطع الفيديو، ولم يتمكن من الإجابة على الأسئلة التفصيلية حوله. قالت Google إنها طرحت هذا التحديث لأنها "سمعت أنك تريد مشاركة أعمق مع مقاطع فيديو YouTube". وقالت أيضًا إنها اتخذت للتو "الخطوات الأولى في قدرة Bard على فهم مقاطع فيديو YouTube"، مما يشير إلى أن التكنولوجيا يمكنها تحليل مقاطع الفيديو على النظام الأساسي بشكل أفضل في المستقبل. لتتمكن من الدردشة مع Bard حول مقاطع فيديو YouTube، سيتعين عليك تمكين ملحق YouTube على بوابة الويب الخاصة ببرنامج الدردشة الآلية.