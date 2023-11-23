إضابة 6 أشخاص في حادث تصادم مروع على الطريق الدائري بأسيوط

وقع حادث تصادم مروع على الطريق الدائري في حي غرب محافظة أسيوط، حيث اصطدمت سيارتان مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص. تم تلقي البلاغ على الفور وهرعت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم أول أسيوط، يفيد بحدوث تصادم بين سيارتين على الطريق الدائري مع وصلة كمين الطريق، ووقوع إصابات.

وفور تلقي الإخطار، توجهت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين وتأمين المكان. تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة "محمد ع. م." و"أحمد م. م." و"قاسم ن. م." و"عبدالنبي ش. م." و"أحمد م. م." و"محمد ا. ع." بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج اللازم وقد باشرت الشرطة التحقيق في الحادث لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة

وفي ضوء هذا الحادث، يجب على السائقين أن يكونوا حذرين دائمًا أثناء القيادة وأن يلتزموا بقواعد المرور والإشارات الضوئية. فالتجاوزات الخاطئة وعدم الالتزام بالقوانين المرورية تعرض حياة الأشخاص للخطر وقد تنتج عنها حوادث مميتة.

وتأتي جهود الشرطة في التحقيق في الحوادث وتطبيق العدالة ضمن إطار الحفاظ على الأمن والسلامة المرورية لجميع المواطنين. وعلى المجتمع ككل أن يساهم في توعية السائقين وتعزيز الثقافة المرورية للحد من حوادث الطرق وللحفاظ على سلامة الأرواح.