الأرجنتيني "دي ماريا "يعتزل بعد منافسات كوبا أمريكا 2024

أعلن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، اليوم الخميس، أنه سيعتزل دوليًا بعد انتهاء مسابقة "كوبا أميركا" لكرة القدم المقررة صيف العام 2024 في الولايات المتحدة.

كتب دي ماريا عبر حسابه إنستجرام مع كل الألم الذي في روحي والغصة في حلقي أقول وداعا لأجمل شيء حدث لي في مسيرتي.

وستقام مسابقة كوبا أميركا والتي يحمل المنتخب الأرجنتيني لقبها، بين 20 يونيو و14 يوليو المقبلين بمشاركة 10 منتخبات من أميركا الجنوبية وستة من أمريكا الشمالية.

وأكد اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا والذي يلعب حاليًا في صفوف بنفيكا البرتغالي وسبق له أن لعب في ريال مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي: ستكون هذه هي المرة الأخيرة التي أرتدي فيها قميص الأرجنتين.

وخاض دي ماريا آخر مباراة له في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي انتهت بالفوز 1-صفر على البرازيل يوم الثلاثاء الماضي في ريو دي جانيرو