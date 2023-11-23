ندوة بكلية الآداب جامعة المنصورة بعنوان جيش مصر ٤٠٠٠ سنة نصر

نظمت كلية الآداب بجامعة المنصورة ندوة بعنوان جيش مصر ٤٠٠٠ سنة نصر جاء ذلك في إطار احتفال الجامعة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد

تحت رعاية الدكتورشريف خاطر رئيس الجامعة و بريادة الدكتورمحمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب .

حاضر فى الندوة كل من اللواء طارق المهدي وزير الإعلام السابق ومحافظ الإسكندرية السابق اللواء محمد عبد القادر أحد أبطال حرب أكتوبر، العميد دكتور أحمد المتولى والدكتور أيمن وهبة استاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب

وفى بداية اللقاء رحب الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد الكلية بالضيوف ونقل إليهم تحيات وتقدير جامعة المنصورة ورئيسها الدكتور شريف يوسف خاطر والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

وتحدث اللواء أركان حرب الدكتور طارق مهدي عبد التواب عن جيش مصر في الفترة من ثلاتة وسبعين وحتى الآن والدور الذي لعبه الجيش المصري في انتصارات أكتوبر المجيدة ودور الإعلام المصري في إبراز بطولات المصريين،

وتحدث اللواء أركان حرب الدكتورمحمد محمد عبدالقادر عن حرب أكتوبر وهو بطل من أبطال حرب أكتوبر، وقد شارك في حرب أكتوبر في سلاح المدرعات وكان من الدفعة الأولى التي عبرت قناة السويس،واكد خلال حديثه بانه استطاع أسر جندي اسرائيلي وقد أشهر دفتر الشيكات الخاص بهذا الجندي الضابط الاسرائيلي، وما زال يحتفظ به معه رغم مرور خمسين عام على حرب أكتوبر.

وتحدث العميد دكتور أحمد المتولي عن حروب الجيل الرابع ودور الشباب في الحفاظ على الهوية الوطنية لمصر

وتحدث الدكتور أيمن وهبي عن جيش مصر القديم وهو أقدم جيش في التاريخ، ولذلك حافظ على الدولة المصرية وحدودها حتى الآن

شهد اللقاء حضورا طلابيا كبيرا إضافة إلى حضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية منهم:الدكتورة سهير وحيد ،الدكتور رياض الرفاعي،الدكتور نهاد كمال ، الدكتورة الزهراء بهزاد ، والدكتورمحمد عبد المولى

ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسمي الآثار المصرية والإسلامية.