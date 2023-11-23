عقد سلسلة تدريبات للعاملين بوحدات الغسيل الكلوي بقنا

قامت إدارة الكلي الصناعي التابعة للإدارة العامة للطب العلاجي بقيادة الدكتور محمد حمدي العديسي مدير إدارة الكلي الصناعي بمديرية الصحة بقنا، بعمل دورة تدريبية وذلك خلال الفترة من ٢١نوفمبر حتي ٢٣ نوفمبر.

وذلك حول المهارات الأساسية والفنية بوحدات الكلي الصناعي والتي شملت جميع الفئات العاملة بالوحدات من أطباء وصيادلة وتمريض وإداريين ضمن سلسة تدريبات للنهوض بالخدمة الطبية.

وأوضح الدكتور محمد بدران أن التدريب قد ناقش العديد من الأمور والتي من أهمها :

المهارات الأساسية والفنية بوحدات الكلي الصناعي مع شرح مفصل عن مرض الفشل الكلوي الحاد والمزمن وطريقة التركيب والتشغيل لماكينات الغسيل الكلوي والمتابعة لمرضي الغسيل الكلوي مع شرح لطرق الوقاية من الفشل الكلوي وأسبابه.

شرح البنود الرئيسية تفصيلياً لقرارات نفقة الدولة والأدوية الخاصة بمرضي بالغسيل الكلوي وفنيات التعامل والتواصل مع المنتفعين والتغذية الخاصة بالمرضي وسبل مكافحة العدوي داخل الوحدات.

الأعطال التي تحدث أثناء عملية الغسيل الكلوي للمرضي وكيفية التعامل المباشر والطارئ معها والحرص علي رضاء المنتفعين.

وفي نهاية التدريب قدم الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتور محمد العديسي شهادات التدريب بالساعات المعتمدة للفريق مؤكدين علي ضرورة بذل أقصي جهد في خدمة مرضي الغسيل الكلوي.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا، والدكتور محمد يحي بدران وكيل الوزاره بالبدء في عمل سلسلة من الدورات التدريبية من خلال إداره التدريب بالمديرية لمقدمي الخدمة بوحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة.